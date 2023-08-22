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【 業績速報】潤電中期多賺54%至67.4億 中期息增56% 每股派0.328元

股樓投資 15:07 2023/08/22

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華潤電力（00836）公布，截至6月底止，中期純利67.4億港元，按年增長54.2%；營業額514.84億元，增長2.1%；另派發中期息每股0.328元，較去年同期上升56%。

潤電股價周二（22日）上升，截至3時，報16.3元，升3.2%，成交額2.6億元。

期內可再生能源業務核心利潤貢獻為59.54億元，按年升12.8%；火電業務核心利潤貢獻為7.26億元，成功扭虧為盈，2022年上半年虧損為14.36 億元。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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截至6月底止上半年，附屬電廠售電量為9,250萬兆瓦時，較2022年上半年8,641萬兆瓦時增加7%，其中火電廠、風電場和光伏電站的售電量分別增長4.9%、15.3%和50.9%。

附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸1,045.3元人民幣，較去年同期下降7.9%；平均單位燃料成本為每兆瓦時309.6元人民幣，較去年同期下降8.1%；平均供電煤耗為每千瓦時295.2克，較去年同期增加1.5克或0.5%

集團表示，2023年目標新增風電和光伏項目併網容量7,000兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網。至於十四五期間（即2021年 至2025年），目標是新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至十四五末 （即2025年底），可再生能源裝機佔比超過50%。

伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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