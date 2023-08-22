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【中國監管】美資顧問公司美思明智遭北京處罰1069萬人民幣　涉違法涉外統計調查

宏觀解讀 14:33 2023/08/22

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【中國監管】美資顧問公司美思明智遭北京處罰1069萬人民幣　涉違法涉外統計調查

中國當局今年3月突查美資顧問公司美思明智（Mintz Group）北京辦事處，並一度拘留5名職員。據外電引述中國國家統計局網站資料，今年7月當局已向美思明智商務諮詢發出1069萬元人民幣罰單，指美思明智涉及未獲批准從事涉外統計調查活動，違反中國的相關規定。

判決書指，當局在3月20日至4月17日執法檢查查證，美思明智於2019年3月至2022年7月間，進行37個項目涉外調查過程，未依法報經批准取得涉及統計調查資格，違反中國統計法實施條例，罰款額相當於公司違法所得的兩倍。

今年多家諮詢公司受查　凱盛融英5月捲國安調查

中國今年初突擊調查美思明智後，其後再到另一外資諮詢機構貝恩公司上海辦公室向職員問話，至於中國本土諮詢公司凱盛融英更於5月捲入國家安全、反間諜安全相關調查。

連串事件引起外電憂慮外資從商風險，以至討論7月起生效的《反間諜法》或令外資作市場調查等活動時都可能誤墮法網。

是次調查美思明智的單位僅為國家統計局北京調查總隊，而非如凱盛融英般，由國家安全局相關機構主導。

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編輯：麥德銘

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