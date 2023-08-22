  • 33°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKTV Mall】香港科技探索發盈警 料上半年盈利跌最多65%

股樓投資 15:49 2023/08/22

分享：

分享：

HKTV Mall母公司香港科技探索(01137) 發盈警，集團預期截至2023年上半年將錄得未經審核盈利為 4,500萬元至 5,000萬元之間，按年跌60.9%至64.7%。而經調整後的扣除利息、稅項、 折舊及攤銷前盈利 為 8,000萬元至 8,500萬元之間，對比截至2022年上半年之未經審核盈利及經調整後的扣除利息、 稅項、折舊及攤銷前盈利分別為 1.278億元及 1.956億元，按年跌56.6%至59.1%。受消息拖累，至3時該急挫16%報3.45元。

【 業績速報】潤電中期多賺54%至67.4億 中期息增56% 每股派0.328元  詳情請看【下一頁

集團表示. 去年上半年訂單總商品交易額的顯著增長是由於去年2月及3月第五波新型冠狀病毒疫情引發的糧油雜貨需求激增，而今年上半年並無出現該情況； 今年上半年，香港經濟尤其是超市行業的復甦速度遜於預期，並且隨住新型冠狀病毒旅遊限制解除後海外旅遊的顯著增加，導致今年上半年訂單總商品交易額的增長放緩； 降低了直接商品銷售的毛利率，以維持線上糧油雜貨的競爭力，推動顧客購買不常線上購買的產品類別，並擴大糧油雜貨客戶基礎，以實現長遠而言轉換成全方位的產品類別。 另外，新的探索項目包括Everuts及第三方物流服務等而引致的初創虧損，此為集團預期之內。

【高息股】太古傳洽購 印尼醫療集團少數股權  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

香港科技探索（01137） 港股

上一篇文章

晉海兩房戶755萬沽　5年貶值20%　帳蝕189萬

下一篇文章

【理財個案】6旬單親媽媽居樓齡逾60年單位 申請安老按揭享退休樂可行嗎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款