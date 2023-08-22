【HKTV Mall】香港科技探索發盈警 料上半年盈利跌最多65%

HKTV Mall母公司香港科技探索(01137) 發盈警，集團預期截至2023年上半年將錄得未經審核盈利為 4,500萬元至 5,000萬元之間，按年跌60.9%至64.7%。而經調整後的扣除利息、稅項、 折舊及攤銷前盈利 為 8,000萬元至 8,500萬元之間，對比截至2022年上半年之未經審核盈利及經調整後的扣除利息、 稅項、折舊及攤銷前盈利分別為 1.278億元及 1.956億元，按年跌56.6%至59.1%。受消息拖累，至3時該急挫16%報3.45元。

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集團表示. 去年上半年訂單總商品交易額的顯著增長是由於去年2月及3月第五波新型冠狀病毒疫情引發的糧油雜貨需求激增，而今年上半年並無出現該情況； 今年上半年，香港經濟尤其是超市行業的復甦速度遜於預期，並且隨住新型冠狀病毒旅遊限制解除後海外旅遊的顯著增加，導致今年上半年訂單總商品交易額的增長放緩； 降低了直接商品銷售的毛利率，以維持線上糧油雜貨的競爭力，推動顧客購買不常線上購買的產品類別，並擴大糧油雜貨客戶基礎，以實現長遠而言轉換成全方位的產品類別。 另外，新的探索項目包括Everuts及第三方物流服務等而引致的初創虧損，此為集團預期之內。

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