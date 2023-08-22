加拿大擬限外國學生簽證 緩解房屋供應不足

加拿大新任房屋局局長弗雷澤（Sean Fraser）周一（21日）表示，為打擊當地高居不下的樓價及供應不足問題，考慮限制外國留學生發出簽證。

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弗雷澤指出，外國學生人數升幅顯著對加拿大部分地區的房屋市場施加巨大壓力。他被問及會否考慮限制留學生人數時回應，稱此舉將是其中一個需要考慮的選擇，強調政府未有最終決定。

弗雷澤亦表示，加拿大的臨時移民計劃原意並非在短時間內吸引如此龐大的申請人數。他希望與專上教育學院商討，協助他們為留學生在出租房屋供應緊張的市場尋找足夠住宅。

根據官方數據，加拿大現時有超過80萬名人士持有有效學生簽證，數量較2012年時的27.5萬人大幅上升。由於留學生更容易取得工作簽證，加拿大一直是國際學生的熱門留學地。

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處理房屋危機為總理杜魯多（Justin Trudeau）新任內閣主要目標之一，按照加拿大按揭及樓宇公司（CMHP）統計，當地需要在2030年前興建多580萬間新房屋，才有望解決供應不足問題。

弗雷澤避免把房屋供應不足問題歸咎於移民增加，強調移民可被視作解決供應問題的工具之一，為建造更多房屋提供所需勞動力。

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責任編輯：吳漢培