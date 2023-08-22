【超美趕歐】英擬購5千GPU　備戰國家級AI研究

全球各地正加速人工智能（AI）領域布局，當中需要依靠高效的運算能力，由AI GPU（即圖形處理器）擔當重任。據外電最新報道，英國也將採購5,000個AI GPU作「國家AI研究資源」用途。

然而，高階AI GPU目前仍然供不應求，一眾芯片巨頭及科企將如何應對可能持續燃燒的GPU短缺問題？

自生成式AI熱潮掀起，國際之間近月紛紛為建立國家級AI研究備戰，據英國《電訊報》（The Telegraph）日前報道，英國政府為追趕進度，將斥資1億英鎊（約10億港元）購入AI芯片，建立國家級AI研究資源。預計該1億英鎊用於向AI GPU市場「一哥」輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）及英特爾（Intel）購買大量AI技術關鍵芯片，布局高效算力。

報道指，該國家級AI研究工作由英國研究與創新部（UK Research and Innovation）牽頭，其中與NVIDIA的談判已進入後期階段，將採購5,000個GPU。

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英斥資10億 被指出手太低

惟另有一了解計劃的官員向《衞報》批評，是次斥資1億英鎊，對比歐盟、美國和中國的同行出價太低，恐怕難以完成布局AI算力計劃。而官員們亦正敦促財相侯俊偉（Jeremy Hunt），在未來數月內撥出更多資金。

除了資金問題，AI GPU短缺問題亦正持續燃燒。發展生成式AI對企業級芯片數量需求極為龐大，以最為人所熟悉生成式AI應用ChatGPT為例，據研究機構TrendForce今年3月預估，ChatGPT當時正使用約2萬NVIDIA A100繪圖芯片，預計商業服務更會用到3萬芯片；外電近日報道則指出，目前ChatGPT已用上2.5萬A100芯片。

當一眾科企都對需要用到高階、企業級GPU，在持續拓展的AI市場中分一杯羹，這些高階GPU亦嚴重短缺，科企老闆馬斯克（Elon Musk）早前更形容「企業級GPU現時好像比毒品更難買到」。

中美科技戰 衝擊芯片3巨頭

據NVIDIA解釋，目前情況與先進封裝產能有關。該公司正採用台積電的3D封裝技術CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）來解決問題，並承諾2023下半年的供應量將大大增加。另據半導體產業人士早前透露，三星或Intel在短期內都因為製程技術問題，未能為NVIDIA緩解供應緊張問題。據悉，若NVIDIA認可三星2.5D封裝製程，未來或會將1成的AI GPU封測定單分散予三星。

此外，中美科技戰延伸而來的芯片禁令，令重要獲利市場為中國的Intel、NVIDIA與AMD這3大美國芯片公司也受到嚴重影響。早前，Intel在中國市場推出AI芯片Habana Gaudi 2，迎戰NVIDIA在中國市場推出「閹割版A100和H100 GPU」，同時在NVIDIA GPU供不應求的狀態下搶攻市場。

責任編輯：張寶燕

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