【 業績速報】吉利中期賺15.7億 升1.2% 完成全年165萬輛銷量目標樂觀

吉利汽車（00175）公布，截至6月底止，半年純利15.7億元（人民幣，下同），按年微升1.2%；營業額731.8億元，按年升25.8%；不派發中期息。

吉利股價周二（22日）隨大市回落，截至中午2時，報9.09元，跌1.6%，成交額2.4億元。

同時，集團表示，儘管市場需求和宏觀經濟依然面臨不確定性，但對於完成全年165萬部的銷量目標仍保持樂觀。

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吉利上半年汽車總銷量69.4萬輛，按年升13%。純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量15.79萬輛，按年增長44%，銷售佔比23%。汽車出口銷量12.12萬輛，按年增長38%。

新能源車品牌「極氪」上半年錄得淨虧損8.1億元，而「領克」淨虧損為6.6億元，主要原因來自加速新能源轉型的大量投入，以及領克在歐洲市場的業務拓展所致。

集團在業績報告中指出，由於新能源轉型及推行新型銷售業務模式，導致分銷及銷售費用和行政費用大升21%，當中分銷及銷售費用增長44%至48億元，主要受到極氪直營渠道建設和運營的影響；而領克品牌因在海外市場積極拓展創新商業模式和新能源轉型，業績有所下滑，對集團業績亦帶來一定的負面影響。

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記者：李兆明