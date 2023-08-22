▲ 【香港夜市】羅兵咸永道：夜市宜設於蘭桂坊等人流多地方 質疑夜間消費券成效

港府此前提到要「搞活搞旺」香港的夜市，同時又有傳政府曾向發展商提議延長商場營業時間，以及計劃在海濱舉辦活動。羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然認為，延長個別商場的營業時間是否可以推動夜市生意有商確餘地，反而港府可考慮如何在蘭桂坊等人多聚集的地方多推動夜市經濟會較為實際。

同時，對於有商界提議派發夜間消費券，他指，現時消費券的刺激效用不太，質疑只限夜間使用的消費券成效。

料港全年零售額增長17% 下半年零售市道未明朗

香港上半年零售市場持續復甦，羅兵咸永道表示，預期全年零售額增長17%至4080億元，較年初預測的升13%為高。鄭煥然表示，隨本港航空及接待能力恢復，預期內地旅客人次至今年底可恢復至疫情前六成，全年數目有達到2500 萬人次。假設沒有任何影響全球經濟的重大問題發生，羅兵咸永道預期至少需要12至18個月，零售業總銷貨價值才能恢復至疫前水平。

香港上半年零售業總銷貨價值按年升20.7%，不過，鄭煥然指出，下半年零售市道前景似乎仍未明朗，港人報復性旅遊令本地消費下降，7月份第二期消費券對本地消費沒有太大反應，而且，遊客數量增長並沒有預期快，內地遊客來港目的與以往不同，加上人民幣貶值、內房及股市欠佳、青年失業率創新高，中國消費者感到經濟不穩的壓力，削弱消費信心。

促提升香港品牌 着力吸引東南亞遊客

他認為，零售及旅遊業應發掘更多元化的內容、主題及服務，提升香港品牌。香港已有良好的基礎設施，認為港府應先重新建立香港已有的優勢，例如改善郵輪碼頭配套、為海洋公園等主題樂園門票提供補貼等。港府也可與更多同商場及零售商戶合作，推動舉行周末市集等活動，興旺日間消費。另外，港府也可以推動更多演唱會及大型賽事在港舉辦，吸引人流。

同時，他建議，政府應着力吸引東南亞遊客，把握東南亞新興中產階級帶來的經濟機遇。

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記者：袁諾曦