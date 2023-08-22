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【電視廣播TVB】曾志偉手術後復原理想　暫無法參與幕前工作　TVB半日微升0.3%

股市 13:02 2023/08/22

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【電視廣播TVB】曾志偉（左）手術後復原理想　暫無法參與幕前工作

電視廣播TVB （00511） 總經理曾志偉上周在台灣進行支架植入手術，目前復原情況非常理想，正按醫生指示繼續休養，而他暫無法參與任何幕前工作。

電視廣播周二（22日）半日升0.3%，報3.92元。

曾志偉透過TVB發表公開聲明，稱在台灣進行每年例行身體檢查期間，發現有血管擴張的情形，因此依從醫生建議進行支架植入手術，目前一切順利。

TVB表示，曾志偉目前在休養中，暫時無法參與任何幕前工作，原定於9月3日（周日）首播的《亞洲超星團》將會適當延遲播映。翡翠台當晚節目將重新編排，晚上8時播映《愛．回家之開心速遞》、8時30分《思家大戰》、9時《獎門人中秋感謝祭》、10時《中年好聲音2 Ready！Go！》、10時30分《J Music》。

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編輯：姚卓然

 

港股 電視廣播（00511） 手術 TVB 曾志偉 電視
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