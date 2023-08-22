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【美股業績︱ZM】Zoom上季收入增3.6%勝預期、上調全年業績指引　股價盤後升逾4%

股市 13:01 2023/08/22

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【美股業績︱ZM】Zoom上季收入增3.6%勝預期、上調全年業績指引

Zoom（美︰ZM）公布季度業績。Zoom上季收入11.4億美元，按年增長3.6%，高於市場預期的11.2億美元，經調整每股收益1.34美元，高於預期的1.05美元。Zoom股價盤後升逾4%，報70.25美元。

截至7月底，Zoom擁有21.8萬名企業客戶，按季增長1%。

Zoom預計今季收入11.15億至11.2億美元，相對分析師預期為11.3億美元，經調整每股收益預期為1.07至1.09美元，相對分析師預計為1.03美元。

另外，Zoom上調全年業績指引，預計全年收入44.85億至44.95億美元，相對此前預期為44.65億至44.85億美元，經調整每股收益最新預期為4.63至4.67美元，相對此前預期為4.25至4.31美元。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 Zoom Video（美：ZM） Zoom
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