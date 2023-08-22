  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普里戈任叛亂後首發片 「讓非洲更自由」

環球政治 13:19 2023/08/22

分享：

分享：

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）叛亂後首次發布影片，揚言會在非洲持續行動，令當地變得更加自由。

波蘭擬向接壤白俄邊境增兵1萬 稱為嚇跑侵略者 【下一頁】

周一（21日）公布的影片中普里戈任身披迷彩服，疑似身處非洲地區。他指瓦格納正在執行偵察及搜索任務，希望讓俄羅斯勢力全球各大洲更加強大，而且使非洲變得更加自由。他強調瓦格納二招募人手，強調任務將「使命必達」。

普里戈任亦重申，瓦格納要為非洲人民帶來正義及幸福，並點名「狙擊」3類人士，伊斯蘭國分子（ISIS）﹑基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）及其他惡棍。

波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空 【下一頁】

據悉，瓦格納現時正在如馬里等多個非洲國家活躍行動，他們受當地掌權的軍政府邀請，前往當地協助平定接壤西非國家布基納法索（Burkina Faso）及尼日爾（Niger）邊境的伊斯蘭牞亂。

普里戈任率領瓦格納於6月底時曾短暫發動叛亂，最終失敗收場。普里戈任與多數瓦格納成員被移送至白俄羅斯，前者亦一度被認為「難逃劫數」。但普里戈任非但性命得保，早前更返回俄國參與非洲國家領袖會議，現時更在非洲參與行動。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
2023/08/18
【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
2023/08/17
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉
2023/08/17
【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉
俄羅斯盧布跌至近17個月低位 普京顧問歸咎貨幣寬鬆政策
2023/08/14
俄羅斯盧布跌至近17個月低位 普京顧問歸咎貨幣寬鬆政策
【俄烏戰爭】俄炸烏南釀7死 22日大嬰成亡魂
2023/08/14
【俄烏戰爭】俄炸烏南釀7死 22日大嬰成亡魂

你可能感興趣

【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
17:22 2023/08/18
【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
20:48 2023/08/17
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉
11:12 2023/08/17
【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉
地緣政治 外交 白俄羅斯 非洲 俄羅斯

上一篇文章

他信結束15年流亡返抵泰國 被判囚8年（第二版）

下一篇文章

【俄烏戰爭】澤連斯基堅信F-16將助獲勝 希臘訓練烏機師（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款