普里戈任叛亂後首發片 「讓非洲更自由」

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）叛亂後首次發布影片，揚言會在非洲持續行動，令當地變得更加自由。

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周一（21日）公布的影片中普里戈任身披迷彩服，疑似身處非洲地區。他指瓦格納正在執行偵察及搜索任務，希望讓俄羅斯勢力全球各大洲更加強大，而且使非洲變得更加自由。他強調瓦格納二招募人手，強調任務將「使命必達」。

普里戈任亦重申，瓦格納要為非洲人民帶來正義及幸福，並點名「狙擊」3類人士，伊斯蘭國分子（ISIS）﹑基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）及其他惡棍。

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據悉，瓦格納現時正在如馬里等多個非洲國家活躍行動，他們受當地掌權的軍政府邀請，前往當地協助平定接壤西非國家布基納法索（Burkina Faso）及尼日爾（Niger）邊境的伊斯蘭牞亂。

普里戈任率領瓦格納於6月底時曾短暫發動叛亂，最終失敗收場。普里戈任與多數瓦格納成員被移送至白俄羅斯，前者亦一度被認為「難逃劫數」。但普里戈任非但性命得保，早前更返回俄國參與非洲國家領袖會議，現時更在非洲參與行動。

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責任編輯：吳漢培