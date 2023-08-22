【券商點睇】課程滿足職技培訓需求 東方教育發展切合國情

據天風證券報告，上半年中國東方教育（00667）學校總數達244所，新培訓人次及新客戶注冊人數為8.5萬人，按年升20%。其中，烹飪技術分部學校及中心數目為142所，信息技術及互聯網技術分部學校及中心數目為58所，汽車服務分部學校及中心數目為40所，時尚美業分部學校及中心數目為4所。

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上半年，中國東方教育毛利率為51.1%，按年下跌1.8個百分點，毛利率減少主要因是教職工薪資、福利以及與教學相關消耗品及其他成本大幅上升所致。銷售費用變動主要因公司為推廣品牌形象，聘請專業顧問為新東方設計新形象「熊貓廚師長」以向公眾展示更有活力及年輕的形象，同時公司投放廣告資源增加所致。

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天風證券指出，作為中國提供職業技能教育先行者，中國東方教育的課程有針對性地滿足職業技能教育領域未獲滿足的需求，縮小僱主與學生間供需缺口，校園網絡遍布全國。該行調整公司盈利預測，預計2023至2025年純利分別為4.4億元、5.1億元和6.1億元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛