【航運股】中遠海運國際升近2%　上半年溢利增1倍　派息0.225元、股息率達10厘

▲ 【航運股】中遠海運國際上半年溢利增1倍 派息0.225元、股息率達10厘

受累塗料及一般貿易的分部收入下跌，中遠海運國際 （00517） 上半年收入下跌10%至16.2億元，溢利上升103%至3.4億元，主要由於利息收益及應佔一家合營企業的溢利大幅上升。集團宣派中期股息每股普通股0.225元，按年多增1倍。

中遠海運國際周二（22日）暫升1.9%，報3.28元，以現價計，股息率達10.3厘。

期內，集團航運服務業的收入為14.5億元，按年下跌4% ，主要由於塗料生產和銷售業務收入錄得下跌所致。航運服務業的所得稅前溢利為2.7億元，按年上升 60%。

上半年，中遠海運國際整體毛利率為21%，按年上升3個百分點，整體毛利率上升主要由於塗料分部的原材料成本下跌導致毛利率大幅上升所致。至6月30日，集團擁有淨現金為60.7億元，超過集團目前市值僅為46.6億元。

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編輯：姚卓然