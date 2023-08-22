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【專家點睇】下半年貨幣寬鬆預期增強 溫彬：新發放貸款利率易下難上

股樓投資 12:48 2023/08/22

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民生銀行首席經濟學家溫彬指出，今年上半年中國流動性先緊後鬆，資金利率「先上後下」，存貸款利率延續下調，實體經濟融資成本保持在低位。受貸款重定價、降息落地，以及存款利率改善相對緩慢影響，銀行淨息差進一步承壓。

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

下半年，新發放人民幣貸款利率整體仍「易下難上」，受LPR報價繼續下調和存量貸款滾動重定價，以及存量高成本的按揭貸款利率下調有望逐步落地等影響，生息資產收益率將面臨進一步擠壓。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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他表示，負債端成本管控有望持續，市場利率整體將處於相對低位，會對息差改善形成一定支撐，但存款成本剛性猶存，且定期存款難以即刻完全實現重定價，負債端改善程度預計相對有限，難以完全對沖資產端下行壓力，銀行淨息差承壓狀態難改。

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責任編輯：林衛

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