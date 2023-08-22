【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1%　價格戰下汽車均價仍升7%　管理層：内地車市價格戰持續、進入新淘汰賽（第二版）

▲ 吉利半年銷量增13%、盈利微升1% 價格戰下汽車均價仍升7%

吉利汽車 （00175） 公布上半年業績，收入增26%至731.8億元（人民幣，下同），但盈利僅增1%至15.7億元，相當於每股基本盈利14.91分，續不派中期息。集團行政總裁桂生悅表示，內地車市上半年競爭激烈，現正進入新一輪淘汰賽，7月整體汽車銷售數據反映市場對下半年比較謹慎。

吉利總銷量69.4萬輛，按年升13%，完成全年165萬輛銷量目標的42%。當中，新能源汽車佔15.8萬輛，佔比23%，分部銷量按年增44%；燃油車銷量則按年增6%。集團首席財務官戴慶指，不論是新能源車、燃油車，其銷售表現都優於同業，亦對完成全年目標感樂觀。

利潤水平保持穩中有升

集團執行董事淦家閱稱，隨着業務規模快速提高，料集團盈利於未來兩年可迎來突出表現，強調兩年前的轉型布局已有見效，而吉利與「造車新勢力」車企不同，產品組合豐富，預計利潤水平保持穩中有升。

吉利料内地車市價格戰持續

期內，集團毛利率微跌0.16百分點至14.4%，主要受新能源轉型和汽車市場競爭加劇所拖累，加上分銷及銷售費用和行政費用較上年同期上升21%，拖低整體盈利。今年上半年，平均出廠銷售價格按年增7%至10.1萬元。對於內地新能源車企展開價格戰，執行董事安聰慧預計，價格戰將持續，「價格仍會往下走」，惟重申吉利始終不打價格戰，但會增加旗下產品的質量和技術水平，以提升客戶的體驗感和價值感。

全年資本開支指引為140億人幣

研發費用方面，期內總計約30億元，較去年同期少8%；資本化的產品研發支出則按年增87%至51億元，公司指「極氪」研發支出將資本開支大增主因之一。被問及全年資本開支指引，戴慶指全年資本開支為140億元人民幣，上半年已經執行超過一半，下半年則會按照原有計劃實行。

「領克」淨虧損6.6億元人幣

吉利並披露，2008年上市的休旅車品牌「領克」淨虧損6.6億元，為市場關注。淦家閱解釋，新能源轉型的需要大量投入，及在歐洲市場的業務拓展所致，不過他預告，隨着多款新能源車推出市場，相信可扭虧為盈。他補充，於9月正式上市的「領克08」的預售定單已超過1萬多張，加上明年再將有3款車型投入市場，料盈利能力可以改善。

吉利上半年業績重點

至6月底半年 數量/金額（元人民幣） 按年變幅 銷量 694,045 +13% 當中：新能源汽車 157,889 +44% 收益 731.8億 +26% 盈利 15.7億 +1% 每股經攤薄盈利 0.1475 基本持平

吉利年內新車銷售布局

2023年 品牌 車款 上半年 吉利 吉利銀河L7

吉利幾何熊貓Mini

博越Cool 極氪 極氪X 下半年 吉利 吉利銀河L6：緊湊型插電混動轎車

吉利銀河E8：純電轎車

吉星系列全新星越L油電混動車

吉星系列全新星瑞L油電混動車 極氪 純電動轎車：以浩瀚智能進化體驗架構（SEA）開發 領克 領克08：插電混動SUV車型 睿藍 睿藍7：換電純電車

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