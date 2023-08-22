  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1%　價格戰下汽車均價仍升7%

股市 12:34 2023/08/22

分享：

分享：

吉利半年銷量增13%、盈利微升1%　價格戰下汽車均價仍升7%

吉利汽車 （00175） 上半年銷量按年增13%至69.4萬輛，收入增26%至731.8億元（人民幣，下同），但期內盈利僅增1%至15.7億元，相當於每股經攤薄盈利0.1475元，續不派中期息。今年上半年，吉利汽車平均出廠銷售價格按年增7%至101,168元。

吉利汽車表示，對完成全年165萬輛銷售目標保持樂觀。

吉利汽車表示，受新能源轉型和汽車市場競爭加劇，雖然期內毛利率僅微跌0.16百分點至14.4%，但分銷及銷售費用和行政費用較上年同期上升21%，拖低整體盈利。

在分銷及銷售費用上，吉利汽車半年開支增44%至48億元，主要受高端電動車品牌「極氪」直營渠道建設和營運的影響。行政費用上，吉利汽車開支增4%，公司歸因於發展投資新能源業務所致。

資本化研發支出增87%　新能源車佔銷量23%

吉利汽車表示，今年上半年在研發費用總計約30億元，較去年同期少8%。期內，資本化的產品研發支出則按年增87%至51億元，公司指「極氪」研發支出將資本開支大增主因之一。

吉利汽車上半年銷售的69.4萬輛汽車之中，新能源汽車佔15.8萬輛，佔比23%，分部銷量按年增44%；燃油車銷量則按年增6%。吉利汽車表示，不論是新能源車、燃油車，集團銷售表現都優於同業。

合資公司業績方面，吉利汽車披露，極氪上半年淨虧損為8.1億元、領克淨虧損6.6億元。

吉利上半年業績重點

至6月底半年數量/金額（元人民幣）按年變幅
銷量694,045+4%
當中：新能源汽車157,889+44%
收益731.8億+26%
盈利15.7億+1%
每股經攤薄盈利0.1475基本持平

吉利年內新車銷售布局

2023年品牌車款
上半年吉利吉利銀河L7
吉利幾何熊貓Mini
博越Cool
極氪極氪X
下半年吉利吉利銀河L6：緊湊型插電混動轎車
吉利銀河E8：純電轎車
吉星系列全新星越L油電混動車
吉星系列全新星瑞L油電混動車
極氪純電動轎車：以浩瀚智能進化體驗架構（SEA）開發
領克領克08：插電混動SUV車型
睿藍睿藍7：換電純電車
開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

相關文章：

【百度棄車？】集度網站社交平台停更新　改由「極越」出車、與吉利話事權逆轉

【吉利175】吉利七月總銷量按年升13%　首七個月累售83.2萬輛

業績公布 港股 吉利汽車（00175）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌26點　納指期貨跌18點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款