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【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1% 價格戰下汽車均價仍升7%
吉利汽車 （00175） 上半年銷量按年增13%至69.4萬輛，收入增26%至731.8億元（人民幣，下同），但期內盈利僅增1%至15.7億元，相當於每股經攤薄盈利0.1475元，續不派中期息。今年上半年，吉利汽車平均出廠銷售價格按年增7%至101,168元。
吉利汽車表示，對完成全年165萬輛銷售目標保持樂觀。
吉利汽車表示，受新能源轉型和汽車市場競爭加劇，雖然期內毛利率僅微跌0.16百分點至14.4%，但分銷及銷售費用和行政費用較上年同期上升21%，拖低整體盈利。
在分銷及銷售費用上，吉利汽車半年開支增44%至48億元，主要受高端電動車品牌「極氪」直營渠道建設和營運的影響。行政費用上，吉利汽車開支增4%，公司歸因於發展投資新能源業務所致。
資本化研發支出增87% 新能源車佔銷量23%
吉利汽車表示，今年上半年在研發費用總計約30億元，較去年同期少8%。期內，資本化的產品研發支出則按年增87%至51億元，公司指「極氪」研發支出將資本開支大增主因之一。
吉利汽車上半年銷售的69.4萬輛汽車之中，新能源汽車佔15.8萬輛，佔比23%，分部銷量按年增44%；燃油車銷量則按年增6%。吉利汽車表示，不論是新能源車、燃油車，集團銷售表現都優於同業。
合資公司業績方面，吉利汽車披露，極氪上半年淨虧損為8.1億元、領克淨虧損6.6億元。
吉利上半年業績重點
|至6月底半年
|數量/金額（元人民幣）
|按年變幅
|銷量
|694,045
|+4%
|當中：新能源汽車
|157,889
|+44%
|收益
|731.8億
|+26%
|盈利
|15.7億
|+1%
|每股經攤薄盈利
|0.1475
|基本持平
吉利年內新車銷售布局
|2023年
|品牌
|車款
|上半年
|吉利
|吉利銀河L7
吉利幾何熊貓Mini
博越Cool
|極氪
|極氪X
|下半年
|吉利
|吉利銀河L6：緊湊型插電混動轎車
吉利銀河E8：純電轎車
吉星系列全新星越L油電混動車
吉星系列全新星瑞L油電混動車
|極氪
|純電動轎車：以浩瀚智能進化體驗架構（SEA）開發
|領克
|領克08：插電混動SUV車型
|睿藍
|睿藍7：換電純電車
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