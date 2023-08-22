【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1%　價格戰下汽車均價仍升7%

▲ 吉利半年銷量增13%、盈利微升1% 價格戰下汽車均價仍升7%

吉利汽車 （00175） 上半年銷量按年增13%至69.4萬輛，收入增26%至731.8億元（人民幣，下同），但期內盈利僅增1%至15.7億元，相當於每股經攤薄盈利0.1475元，續不派中期息。今年上半年，吉利汽車平均出廠銷售價格按年增7%至101,168元。

吉利汽車表示，對完成全年165萬輛銷售目標保持樂觀。

吉利汽車表示，受新能源轉型和汽車市場競爭加劇，雖然期內毛利率僅微跌0.16百分點至14.4%，但分銷及銷售費用和行政費用較上年同期上升21%，拖低整體盈利。

在分銷及銷售費用上，吉利汽車半年開支增44%至48億元，主要受高端電動車品牌「極氪」直營渠道建設和營運的影響。行政費用上，吉利汽車開支增4%，公司歸因於發展投資新能源業務所致。

資本化研發支出增87% 新能源車佔銷量23%

吉利汽車表示，今年上半年在研發費用總計約30億元，較去年同期少8%。期內，資本化的產品研發支出則按年增87%至51億元，公司指「極氪」研發支出將資本開支大增主因之一。

吉利汽車上半年銷售的69.4萬輛汽車之中，新能源汽車佔15.8萬輛，佔比23%，分部銷量按年增44%；燃油車銷量則按年增6%。吉利汽車表示，不論是新能源車、燃油車，集團銷售表現都優於同業。

合資公司業績方面，吉利汽車披露，極氪上半年淨虧損為8.1億元、領克淨虧損6.6億元。

吉利上半年業績重點

至6月底半年 數量/金額（元人民幣） 按年變幅 銷量 694,045 +4% 當中：新能源汽車 157,889 +44% 收益 731.8億 +26% 盈利 15.7億 +1% 每股經攤薄盈利 0.1475 基本持平

吉利年內新車銷售布局

2023年 品牌 車款 上半年 吉利 吉利銀河L7

吉利幾何熊貓Mini

博越Cool 極氪 極氪X 下半年 吉利 吉利銀河L6：緊湊型插電混動轎車

吉利銀河E8：純電轎車

吉星系列全新星越L油電混動車

吉星系列全新星瑞L油電混動車 極氪 純電動轎車：以浩瀚智能進化體驗架構（SEA）開發 領克 領克08：插電混動SUV車型 睿藍 睿藍7：換電純電車

相關文章：

【百度棄車？】集度網站社交平台停更新 改由「極越」出車、與吉利話事權逆轉

【吉利175】吉利七月總銷量按年升13% 首七個月累售83.2萬輛