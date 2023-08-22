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【內房危機】遠洋集團預告違約在即、股價續升3%　料30日寬限期無法兌付20億元人民幣債券

股市 15:58 2023/08/22

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【內房危機】遠洋集團下周一起舉行第三次公司債券持有人會議　討論20億元人幣債展期方案

遠洋集團 （03377） 旗下附屬公司一筆本金20億元人民幣債券8月2日到期，集團未能依時兌付，進入30日寬限期。遠洋集團今日中午公告，即使盡最大努力籌措資金、改善經營，但流動性無法於短期內得到顯著改善，預計無法於30天寬限期內支付公司債券全額本金，意味很大機率違約。

遠洋集團表示，將在8月28日至30日期間以線上形式召開第三次公司債券持有人會議，當中會討論調整公司債券本息兌付安排及提供增信措施，以及增加公司債券本息兌付寬限期條款。

遠洋集團午後股價續升約3%，暫報0.355元，成交約700萬元。

9月2日先兌付本金之10%

就公司債券本金（餘額為人民幣20億元）之兌付，如經第三次公司債券持有人會議表決通過，公司債券的本金兌付期限將調整為自2023年8月2日起十二個月。兌付日調整期間公司債券當期票面利率維持不變（按照年化利率4.0%計息）。

  • 將於9月2日兌付本金之10%（即人民幣2億元）；
  • 將於10月、11月及12月以及2024年2月及5月各月份第二日兌付本金之5%（即人民幣1億元），即合共兌付本金之25%（即人民幣5億元）；及
  • 將於2024年8月2日兌付本金之剩餘65%（即人民幣13億元）。

另外，集團又增加公司債券增信保障措施。遠洋控股中國將以北京遠新房地產開發50%股權收益權為公司債券提供質押擔保，並於10月31日前（含當日）簽署合法有效的增信文件合同。

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編輯：姚卓然

港股 公司債券 地產 內地物業 遠洋集團 債券 遠洋集團（03377）
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