▲ 【內房危機】遠洋集團下周一起舉行第三次公司債券持有人會議 討論20億元人幣債展期方案

遠洋集團 （03377） 公布，將在8月28日至30日期間以線上形式召開第三次公司債券持有人會議，當中會討論調整公司債券本息兌付安排及提供增信措施，以及增加公司債券本息兌付寬限期條款。

集團指，雖然一直盡最大努力籌措資金、改善經營以保證公司債券本金兌付，其流動性無法於短期內得到顯著改善，根據目前遠洋控股中國預計的現金流排佈情況，預計無法於30天寬限期內支付公司債券全額本金，且目前如下方案已達到遠洋控股中國的極致支付能力，為穩妥推進公司債券本息兌付工作。遠洋控股中國又承諾就公司債券的兌付增加增信保障措施，並提請公司債券持有人同意將公司債券本息兌付安排進一步調整。

9月2日先兌付本金之10%

就公司債券本金（餘額為人民幣20億元）之兌付，如經第三次公司債券持有人會議表決通過，公司債券的本金兌付期限將調整為自2023年8月2日起十二個月。兌付日調整期間公司債券當期票面利率維持不變（按照年化利率4.0%計息）。

將於9月2日兌付本金之10%（即人民幣2億元）；

將於10月、11月及12月以及2024年2月及5月各月份第二日兌付本金之5%（即人民幣1億元），即合共兌付本金之25%（即人民幣5億元）；及

將於2024年8月2日兌付本金之剩餘65%（即人民幣13億元）。

另外，集團又增加公司債券增信保障措施。遠洋控股中國將以北京遠新房地產開發50%股權收益權為公司債券提供質押擔保，並於10月31日前（含當日）簽署合法有效的增信文件合同。

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編輯：姚卓然