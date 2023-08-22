【業績｜MINISO】名創優品全財年經調整盈利增1.6倍　每股股息0.103美元　午後升幅曾擴至半成

▲ 【業績｜MINISO】名創優品全財年經調整盈利增1.6倍 每股股息0.103美元

名創優品 （09896） 公布至6月底財年第四季和全年業績，公司全年度收入按年增14%至114.7億元人民幣，毛利率按年增8.3百分點至38.7%，經調整溢利增1.6倍至18.4億元人民幣，每股普通股基本盈利1.42元人民幣。名創優品宣派每股股息0.103美元，較去年度特別股息0.043美元多逾一倍。

以名創優品中午收市股價40港元計，股息率約2厘，而公司年初至今股價強勢，逆市累升逾9成。

名創優品午後升幅擴大，高見41.45元，最新升約4%，報40.9元。

名創優品上季溢利按年增1.6倍 門店網逾5900間

若單計4月至6月季度，名創優品季度收入32.5億元（人民幣，下同），按年增40%、按月增10%。季內毛利率39.8%，按年增6.5百分點、按季增0.5百分點。經調整淨利潤5.7億元，按年增1.6倍、按季增18%。

至6月底，名創優品門店數量共5,791家，按年增長592家、按季增277家。位於於中國的名創優品門店佔3,604家，按年增378家；海外分店就佔2187家，按年增214家。

TOP TOY門店數量截至2023年6月30日為118家。約5900家零售店網絡中，由集團自營的門店佔200家，其餘都是第三方門店。

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記者：麥德銘