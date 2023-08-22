  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜MINISO】名創優品全財年經調整盈利增1.6倍　每股股息0.103美元　午後升幅曾擴至半成

股市 13:04 2023/08/22

分享：

分享：

【業績｜MINISO】名創優品全財年經調整盈利增1.6倍　每股股息0.103美元

名創優品 （09896） 公布至6月底財年第四季和全年業績，公司全年度收入按年增14%至114.7億元人民幣，毛利率按年增8.3百分點至38.7%，經調整溢利增1.6倍至18.4億元人民幣，每股普通股基本盈利1.42元人民幣。名創優品宣派每股股息0.103美元，較去年度特別股息0.043美元多逾一倍。

以名創優品中午收市股價40港元計，股息率約2厘，而公司年初至今股價強勢，逆市累升逾9成。

名創優品午後升幅擴大，高見41.45元，最新升約4%，報40.9元。

名創優品上季溢利按年增1.6倍　門店網逾5900間

若單計4月至6月季度，名創優品季度收入32.5億元（人民幣，下同），按年增40%、按月增10%。季內毛利率39.8%，按年增6.5百分點、按季增0.5百分點。經調整淨利潤5.7億元，按年增1.6倍、按季增18%。

至6月底，名創優品門店數量共5,791家，按年增長592家、按季增277家。位於於中國的名創優品門店佔3,604家，按年增378家；海外分店就佔2187家，按年增214家。

TOP TOY門店數量截至2023年6月30日為118家。約5900家零售店網絡中，由集團自營的門店佔200家，其餘都是第三方門店。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

相關文章：

【MINISO】名創優品訂股息政策：年度股息不低於經調整淨利50%

【業績｜MINISO】名創優品全日升3%　上季經調整淨利潤4.8億元人幣創歷史高　按年升近3.4倍

記者：麥德銘

港股 業績公布 名創優品（09896）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績】中航科工半年多賺27%　不派息

下一篇文章

【藍籌業績︱電力股】潤電中期按年多賺54%　中期息增56%至0.328元、股價升逾4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款