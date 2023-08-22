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【藍籌業績︱電力股】潤電中期按年多賺54%　中期息增56%至0.328元、股價升逾4%

股市 13:04 2023/08/22

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【藍籌業績︱電力股】潤電中期按年多賺54%　中期息增56%至0.328元

華潤電力 （00836） 公布中期業績，潤電半年公司擁有人應佔利潤67.4億元，按年增加54.2%，每股基本盈利1.4元。派中期股息每股0.328元，按年增加56.2%。潤電績前升0.8%，績後升幅擴大至4%，高見16.5元。

火電業務扭虧　核心利潤貢獻7.3億

期內，公司擁有人應佔核心業務利潤66.8億元，升73.8%。可再生能源業務核心利潤貢獻為59.5億元，升12.7%，火電業務核心利潤貢獻為7.3億元，相對去年同期虧損為14.4億元。

潤電營業額514.8億元，按年升2.1%。上半年附屬電廠售電量為92,501,982兆瓦時，按年增加7%，其中火電廠、風電場和光伏電站的售電量分別增加4.9%、15.3%及50.9%。

於6月30日，集團運營裝機容量為70,793兆瓦，運營權益裝機容量為54,986兆瓦，上半年集團風電和光伏新增併網裝機合計約2,228兆瓦。

集團2023年目標新增風電和光伏項目併網容量7,000兆瓦，其中大批項目將於下半年併網。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

【業績｜電力股】協合新能源升逾1%　上半年多賺12%　不派中期息

責任編輯︰梁浩碩

港股 電力股 華潤電力（00836）
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