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【資料外洩】Tesla 5月爆發大型個資外洩　Elon Musk也成受害者

科技 12:23 2023/08/22

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Tesla作為電動車廠巨頭，因其系統漏洞所致的客戶資料外洩事件時有發生。不過Tesla要減少資料外洩的情況，除了要加強其系統安全外，還要防範自身員工。日前，Tesla就其在今年5月爆發的大規模員工資料及客戶投訴資料外洩一事，向美國當局提出資料時稱，該事故是由兩名前員工的「內部不當行為」所致。

【Tesla動向】Tesla擬建自家數據中心　或向X提供用戶數據存取服務

今年5月，德國媒體《Handelsblatt》獲得逾2.3萬份被稱為「Tesla檔案」的內部文件，其中更有高達100GB的文件屬機密文件。在該些機密文件中，記錄了大量現職員工及前員工的個人資訊、客戶銀行詳細資訊、生產機密和客戶對特Tesla全自動駕駛（FSD）功能的投訴。就連Tesla創辦人Elon Musk的社會安全號碼也被披露，事件影響逾7.5萬人。

綜合外媒報道，Tesla日前就事件向緬因州總檢察長提交該企報告，並指出經調查發現，事件涉及兩名前員工「違反了其IT安全和資料保護政策，挪用了資訊並與媒體分享」。另正式起訴該兩名員工，使法院下禁令沒收其電子通訊裝置，及禁止其進一步使用、訪問或傳播資料。

值得留意的是，雖然Tesla聲稱事件屬內部員工的不當行為所致，但早在今年4月，即是次事件發生的前一個月，Tesla已被爆出員工之間私自分享客戶車載鏡頭記錄一事，使大量客戶私密影片外洩，引發大眾關注。外媒指出，相信美國當局目前除了會與執法部門及外部專家配合採證，以進行後續調查外，還需Tesla釐清本身在保護員工和客戶私隱的責任。

【Tesla漏洞】研究員破解Tesla車載娛樂系統　免費解鎖付費功能

【Tesla爭議】被指收取過度報酬　Tesla董事會提和解退回獎勵及現金

責任編輯：殷凱怡

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