他信結束15年流亡返抵泰國 被判囚8年（第二版）

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）於周二（22日）飛抵曼谷，在流亡外國15年後再次回到當地。最高法院裁定他信因3項貪腐罪名，被判處8年監禁。

（第二版更新最高法院裁決）

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他信周二上午飛抵廊曼機場（Don Mueang Airport），獲家人﹑多名國會議員及數以百計支持者迎接。妹妹英拉（Yingluck Shinawatra）同日稍早在社交平台發文，表示哥哥捱過17年被隔絕﹑孤獨﹑困難及遠離家鄉的時光。

泰國警方表示，他信抵達後將被拘捕，隨即移送至最高法院接受聆訊，及後將被移交至監獄。

泰國最高法院發出聲明，指他信因3項控罪被判處監禁8年。他信遭指控犯下濫用權友與瀆職﹑非法下令國營銀行發放外國借貸及非法通過提名人獲得股份。

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他信所屬的為泰黨總理候選人﹑60歲地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）亦有發文，祝賀他信及其家人，表示沒有任何事能夠與回到出生的家鄉更開心。

泰國國會亦在周二再次舉行總理投票，為泰黨在投票前宣布，會與曾參與推翻他信及英拉的兩個親軍方政黨合作，謀求成功組建新政府。

亨斯雷塔周一（21日）表示，為泰黨在大選中無法鎖定國會絕對多數黨席位，只有與曾經表明不願合作的政黨聯手，才有可能組成新政府。亨斯雷塔表明舉動非欺騙選民及支持者，只是從現實層面出發。

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責任編輯：吳漢培