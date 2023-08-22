【券商點睇】盈利成長性獲肯定 福壽園競爭壁壘高

中泰證券指出，福壽園（01448）上半年純利增長78.3%，即使撇除基數效應，公司的業績較2021年也有明顯的增長，因預計劃向海外母公司派息產生了一筆0.52億元的額外所得稅，扣除該影響後公司利潤增長將更為顯著，稅前利潤增速達到97.5%。

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該行認為，特殊的商業模式帶來較高的競爭壁壘，在內生、外延發展邏輯下公司業績有望維持中高速增長，當下估值具有較高性價比。內生方面，公司剩餘可用於墓穴銷售的面積達到260萬平方米，資源儲備豐厚，且單價持續上漲。外延方面，疫情或導致部分民營企業現金流緊張，這將有利於公司後續的併購開展，預期未來2至3年利潤有望維持15至20%的中高增速，且股息率亦將逐步提升。

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報告重申，福壽園具備較優的中長期盈利能力與成長性，且考慮行業屬性與當前政策趨勢，預計極端政策風險較低。疫情防控解除後，公司的經營情況如期好轉，我們略微上調2023至2025年的業績預測，結合公司的基本面及估值水平，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛