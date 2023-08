▲ 【數據安全】字節跳動據報與華府磋商 授權當局可任意讀取TikTok內部訊息

美國政府一直以安全為由,對社交及短片平台TikTok施加限制措施,《福布斯》(Forbes)雜誌最新報道,TikTok母企字節跳動與華府磋商一項國家安全協議,賦予當局幾乎不受限制地讀取TikTok內部信息、否決數據安全主管的聘任等權力,並對基本功能擁有前所未有的控制權,以換取避免TikTok在美國被禁。

草案協議長達百頁,當中包含了字節的代表律師與美國海外投資委員會(CFIUS)的意見交流。報道又形容,協議賦予華府對其他主要平台都不具備的權力(it does not have over any other major free speech platform)。

協議賦予當局以下權力:

可在沒有事先通知公司的情況之下,檢查TikTok在美的營運設施、存檔記錄及服務器;

可阻止TikTok更改在美的服務條款、審查政策和隱私政策;

可否決TikTok美國數據安全團隊高管的聘任,部分與安全相關的決策將由不對字節負責的執行安全委員會執行;

可要求TikTok接受獨立第三方監督,包括第三方監察員、第三方審計員、網絡安全審計員和源代碼檢查員,並須支付相關費用;

在某些情況下,可要求字節暫時停止營運TikTok在美的業務。

