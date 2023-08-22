▲ 【數據安全】字節跳動據報與華府磋商 授權當局可任意讀取TikTok內部訊息

美國政府一直以安全為由，對社交及短片平台TikTok施加限制措施，《福布斯》（Forbes）雜誌最新報道，TikTok母企字節跳動與華府磋商一項國家安全協議，賦予當局幾乎不受限制地讀取TikTok內部信息、否決數據安全主管的聘任等權力，並對基本功能擁有前所未有的控制權，以換取避免TikTok在美國被禁。

草案協議長達百頁，當中包含了字節的代表律師與美國海外投資委員會（CFIUS）的意見交流。報道又形容，協議賦予華府對其他主要平台都不具備的權力（it does not have over any other major free speech platform）。

協議賦予當局以下權力：

可在沒有事先通知公司的情況之下，檢查TikTok在美的營運設施、存檔記錄及服務器；

可阻止TikTok更改在美的服務條款、審查政策和隱私政策；

可否決TikTok美國數據安全團隊高管的聘任，部分與安全相關的決策將由不對字節負責的執行安全委員會執行；

可要求TikTok接受獨立第三方監督，包括第三方監察員、第三方審計員、網絡安全審計員和源代碼檢查員，並須支付相關費用；

在某些情況下，可要求字節暫時停止營運TikTok在美的業務。

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記者：伍鍵文