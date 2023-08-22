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特朗普料周四投案 保釋金逾150萬

環球政治 10:39 2023/08/22

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美國前總統特朗普（Donald Trump）遭佐治亞州刑事起訴後，估計他將就涉及選舉舞弊檢控於周四（24日）主動投案。檢方提出保釋金為20萬美元（約156.7萬港元），而且特朗普被禁止在社交平台發出威脅。

特朗普拒赴共和黨首場初選辯論「大家都知我係邊個」 【下一頁】

特朗普周一（21日）在自家社交平台Truth Social發文，聲稱將在周四前往佐治亞州亞特蘭大接受拘捕，直言令人難以置信。他形容檢控為政治驅動，意圖妨礙自己總統競選。

根據特朗普代表律師與富爾頓郡（Fulton）檢察官威爾斯（Fani Willis）簽署的保釋協議，特朗普保釋金為20萬美元，他亦被禁止在社交平台發出任何威脅訊息。

特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊 【下一頁】

富爾頓郡檢方辦公室周一發出聲明，指特朗普一旦投案，他們將嚴格封鎖縣內主要監獄的周圍地區。周一公開的法庭文件顯示，特朗普多達13項起訴罪名的保釋金各異，界乎1萬至8萬美元。文件亦列明，法庭亦會針對大陪審團發出的威脅。

威爾斯早前要求，包括特朗普在內19名被告需在周五（25日）前投案。據悉，特朗普前律師伊斯特曼（John Eastman）已決定在周三（23日）自首。威爾斯希望，案件可以在9月5日一周內提堂，所有被告集體受審。

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責任編輯：吳漢培

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