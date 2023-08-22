【内房危機】政府也拖數？　多家民營房企據報遭地方政府拖欠至少10億人幣

市場關注地方政府拖欠民企帳款的情況，内媒《經濟觀察網》最新引述多家民營房企人士透露，為了緩解流動性壓力及保交樓，該些房企一直以各種方式要求部分地方政府盡快償還對其欠款，涉事款項介乎10億至20億元人民幣。

報道稱，涉款主要包括承諾返還的土地出讓金、土增稅退稅、安置房建設保證金、土地一級整理墊付款等。

報道提到，鄭州、天津等地要求各區縣政府統計對民營房企的欠款細項，當中，一家民營房企鄭州區域負責人表示，該公司周日（18日）收到鄭州市多個區縣通知，要求填寫一份《政府欠款情況統計表》，包含項目名稱、欠款單位、欠款總額、已還欠款金額、未還欠款金額、項目公司名稱、款項類別等。

事實上，有部分民企分別在7月住建部主辦的座談會，以及8月初人行召開的「金融支持民營企業發展座談會」，向當局反映地方政府拖欠帳款的問題。

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記者：伍鍵文