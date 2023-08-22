【日本核廢水】本港8.24禁東京、群馬、長野等10縣日本水產進口　嚐高美集團跌2.5%

▲ 【日本核廢水】本港8.24禁東京、群馬、長野等10縣日本水產進口

日本將於8月24日啟動核廢水排海計劃，將處理後的福島核電站廢水排入太平洋。香港政府表示，8月24日起，禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉，共10（都）縣的水產品進口本港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

現時日圓走勢依然偏弱，每百日圓兌港元處於5.36算水平，或會吸引更多港人到日本旅遊。

日本8月24日啟動排放核廢水計劃

港股之中不乏經營日式餐廳的上市企業，嚐高美集團 （08371） 周二（22日）股價跌2.5%，報1.56元。至於最近推出全新日本和牛餐單的「牛角」母企敘福樓 （01978） 則升1.9%，報1.1元。

嚐高美集團 （08371） 經營日式火鍋店牛気、浦和日本料理餐廳、具居酒屋風格的山一和食屋等等，當中，據官網介紹，浦和日本料理餐廳的所有原料都來自於日本，並採用最新鮮、最優質的海鮮。

日本首相岸田文雄宣布，將於8月24日啟動東京電力福島第一核電站處理水排放入海作業，在至少30年時間內排放約130萬立方米水的廢水，相當於約500個奧林匹克規模的游泳池水量。

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編輯：姚卓然