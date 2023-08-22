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【日本核廢水】日本8.24起排核廢水　敘福樓、嚐高美集團股價未受影響　每百日圓兌港元處5.36算

股市 10:15 2023/08/22

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【日本核廢水】日本8.24起排核廢水　敘福樓、嚐高美集團股價未受影響　每百日圓兌港元處5.36算

日本將於8月24日啟動核廢水排海計劃，將處理後的福島核電站廢水排入太平洋。香港政府一早表明，一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10縣的水產品進口。目前，日圓走勢依然偏弱，每百日圓兌港元處5.36算。

港股之中不乏經營日式餐廳的上市企業，嚐高美集團 （08371） 周二（22日）股價暫未見大影響，現無成交、無升跌，報1.6元。至於最近推出全新日本和牛餐單的「牛角」母企敘福樓 （01978） 同樣未受影響，股價升0.9%，報1.09元。

嚐高美集團 （08371） 經營日式火鍋店牛気、浦和日本料理餐廳、具居酒屋風格的山一和食屋等等，當中，據官網介紹，浦和日本料理餐廳的所有原料都來自於日本，並採用最新鮮、最優質的海鮮。

日本首相岸田文雄宣布，將於8月24日啟動東京電力福島第一核電站處理水排放入海作業，在至少30年時間內排放約130萬立方米水的廢水，相當於約500個奧林匹克規模的游泳池水量。

開市追揸沽
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編輯：姚卓然

日本 岸田文雄 日式火鍋 港股 火鍋 嚐高美集團（08371）
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