【港股市況】恒指黑期升約52點　滙豐、阿里巴巴ADR較港高1%（不斷更新）

港股連跌7日後，大市若跟足ADR走勢，恒生指數今早料反彈高開87點，恒指料開報17710點。滙豐 （00005） ADR折合報59.18元，較港收市價高0.68元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報319.65元，較港收市價高1.65元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.78元，較港收市價1.08元或1.3%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：08】【業績｜水泥股】海螺水泥上半年盈利跌32% 總收入升16% 不派息

【08：47】百度 （09888） 、快手 （01024） 、安踏 （02020） 、吉利 （00175） 等今日公布業績。

【08：44】恒指黑期升約52點，報17661點，道指期貨跌41點，報34483點。

【08：20】【業績︱生科股】歌禮製藥中期虧損按年減少81% 收入增長近22%

【08：07】【業績｜平保系】陸金所控股上半年少賺八成 派息0.078美元

【07：45】【Morning精點】洪灝：中國私人槓桿與30年前日本相當︱中國LPR減息遜預期、反映甚麼？

【07：45】港股ADR收報17710點，升87點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報59.18元，較港收市價高0.68元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報319.65元，較港收市價高1.65元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.78元，較港收市價1.08元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，美股個別發展，道指曾跌252點，其後跌幅反覆收窄，道指最終跌36點，報34463點；標指升30點，報4399點；納指升206點，報13497點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】離岸人民幣7小時反擊戰 7.33衝上7.27 夜期收市升64點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】創新奇智、粉筆、昊海生物科技

責任編輯︰梁浩碩