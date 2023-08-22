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【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌91點　百度美股較港收市高3%（不斷更新）

股市 22:54 2023/08/22

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美國最新公布7月成屋銷售數據遜預期，但製造業數據較預期為佳，市場預期年內仍有約45%機率加息，美債息維持4.3厘以上高位。美股開市走勢反覆，道指中段跌超過100點，納指微升。ADR股份以業績勝預期的百度表現最突出，較本港收市價高3%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR127.29-1.5%
騰訊ADR316.35-0.8%
滙豐ADR58.8+0.4%
百度美股126.72+3.0%
阿里巴巴美股86.49-1.0%

恒指夜期跌91點，報17647點。

北水見反彈獲利全日僅吸資7億 買中移動美團大手沽指數ETF 

北水連續兩日錄淨流入，但吸資額已回落至7.4億元。資金淨流入主要集中在中移動 （00941） 及美團 （03690） ，分別錄6.5及4.3億元淨流入，小鵬汽車 （09868） 亦吸資3億元；淨流出方面，南下資金急沽指數ETF，盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別走資28.8及5.6億元。

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恒指終止七連跌、反彈167點 阿里巴巴升近2% 香港科技探索挫17%、佐丹奴跌12%

港股連跌7日後反彈，升至萬八關前受阻。恒指高開18點，其後勢反覆，午後曾低見17573點再創今年低，其後抽升逾300點，高見17965點。恒指最終反彈167點，收報17791點，成交1022.7億元。科指升近2%，報4000點。阿里巴巴 （09988） 升近2%，美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.3%，小鵬汽車 （09868） 升半成，香港科技探索 （01137） 大挫17%，佐丹奴 （00709） 跌逾12%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
阿里巴巴87.35+1.9+3022
美團129.20+1.7+19-
友邦68.25+1.3+15368
中海外15.42-1.4-16
安踏77.65-1.0-123
李寧37.25-3.3-420

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：30】北水見反彈獲利全日僅吸資7億 買中移動美團大手沽指數ETF 恒指夜期升74點

【17：24】【百度業績】百度美股盤前升4.6%　次季收入增15%、經調整淨利80億人幣　同勝預期

【17：04】【業績│體育用品】安踏半年純利增加32%至47億人幣、中期息增三成至82港仙　FILA經營溢利率升至30%

【16：34】【業績｜快手1024】快手次季收入增27.9%　經調整純利26.94億人幣　上市以來首錄季度淨利

【16：15】【藍籌業績︱電力股】潤電中期按年多賺54%　中期息增56%至0.328元、股價升逾2%

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升近2%，美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.3%，小鵬汽車 （09868） 升半成，香港科技探索 （01137） 大挫17%，佐丹奴 （00709） 跌逾12%，恒指終止七連跌，反彈167點，收報17791點，成交1022.7億元。科指升近2%，報4000點。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

【16：00】恒指U盤前升181點，報17805點。

【15：34】中糧包裝 （00906） 中期純利2.7億元人民幣，按年升2.2%，派中期息12.2分人幣，按年升1.7%，股價績後升12%，破頂高見5.59元。

【15：24】思捷 （00330） 尾市升逾26%，高見0.43元，成交171萬元。

【15：24】【恒生指數】恒指公司：66%恒指成分股受人幣走勢左右　若人幣回升利港股估值

【15：16】名創優品 （09896） 績前造好，股價升7%，破頂高見42.8元。

【15：10】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 尾市升3%，永利 （01128） 升逾4%，美高梅 （02282） 升逾3%，澳博 （00880） 升逾2%，新濠 （00200） 升近3%。

【15：09】【內房危機】旭輝提議將境內債「21旭輝03」展期三年　8.30開持有人會議表決

【15：05】佐丹奴 （00709） 尾市跌逾12%，低見2.86元。

【14：52】KEEP （03650） 今早破頂高見42.4元後，股價倒跌15%，低見33.1元。

【14：43】小鵬汽車 （09868） 最新升逾6%，蔚來 （09866） 升逾2%，理想汽車 （02015） 升近4%。

【14：36】大市升至18000點前見阻力，高見17965點，最新升199點，報17823點。

【14：35】上證午後轉升近1%，深證升0.6%，創業板指升0.2%。

【14：21】港股拉升，恒指升幅擴大至逾300點，報17942點，升319點，科指升3%，報4041點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 抽升3%，騰訊 （00700） 升近2%。

【14：20】國壽 （02628） 升近2%，平保 （02318） 升逾1%。

【14：17】港股反覆，恒指午後一度轉跌49點，低見17573點再創今年新低，最新轉升約193點，報17816點，科指升1.9%，報3998點。

【13：33】大市再度轉跌，恒指最新跌12點，報17610點，科指升不足0.1%，報3923點。

【13：29】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升2%，中電信 （00728） 升近3%。

【13：21】李寧 （02331） 午後跌幅略擴至逾3%，破底低見37.1元。安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別跌2%。

【13：21】【香港夜市】羅兵咸永道：夜市宜設於蘭桂坊等人流多地方　質疑夜間消費券成效

【13：18】中航科工 （02357） 績後升2%，高見3.55元。

【業績】中航科工半年多賺27%　不派息

【13：06】香港科技探索 （01137） 午後初段跌逾16%，報3.45元。

【13：03】【電視廣播TVB】曾志偉手術後復原理想　暫無法參與幕前工作　TVB半日微升0.3%

【13：02】潤電 （00836） 績後造好，股價升3%，高見16.3元。

【13：02】港股午後初段升約26點，報17649點，科指升0.3%，報3936點。

【12：34】【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1%　價格戰下汽車均價仍升7%

【12：29】【內房危機】遠洋集團下周一起舉行第三次公司債券持有人會議　討論20億元人幣債展期方案

【12：29】【業績｜MINISO】名創優品全財年經調整盈利增1.6倍　每股股息0.103美元

【12：26】【藍籌業績︱電力股】潤電中期按年多賺54%　中期息增56%至0.328元

【12：07】【港股超賣】恒指成份股逾半處於「技術超賣」　比例創逾一年高、當時表現如何？

【12：00】港股反彈乏力，恒生指數半日微升28點，報17652點，成交454.9億元。科指升0.4%，報3939點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 偏軟，香港科技探索 （01137） 挫逾14%破底，佐丹奴 （00709） 跌逾9%，中資電訊股造好，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升逾1%，中電信 （00728） 升逾2%。

【11：56】【盈喜｜物管股】奧園健康大彈29%　發盈喜、料上半年多賺至少30%

【11：48】阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，美團 （03690） 跌0.4%。

【11：38】潤啤 （00291） 跌近3%，低見43.75元，百威亞太 （01876） 跌1%，青啤 （00168） 升0.8%。

【11：32】大市升幅收窄至約52點，報17675點，科指升0.5%，報3942點。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.2%，深證跌0.7%，創業板指跌1.3%。

【11：20】中海外 （00688） 逆市跌0.6%，潤地 （01109） 跌0.3%，龍湖 （00960） 跌0.9%。碧桂園 （02007） 今早曾破底低見0.72元，最新暫無升跌，雅居樂 （03383） 亦無升跌。

【11：17】比亞迪電子 （00285） 升逾4%，破頂高見32元。

【10：55】【内房危機】政府也拖數？　多家民營房企據報遭地方政府拖欠至少10億人幣

【10：52】思捷環球 （00330） 升逾13%，高見0.39元。

【10：43】金風科技 （02208） 中期純利12.5億元人民幣，按年跌34.8%，金風科技挫一成，破底低見4.06元。

【10：43】【佐丹奴Giordano】佐丹奴遭股評人David Webb減持　股價即插一成

【10：38】體育用品股逆市向下，李寧 （02331） 跌逾2%，破底低見37.2元，安踏 （02020） 跌0.9%，特步 （01368） 跌逾1%。

【10：29】中國好聲音母公司星空華文 （06698） 未止跌，股價今早再挫逾一成，低見57.4元，三日累跌53.7%。

【10：26】內銀向上，四大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾1%，中行 （03988） 、農行 （01288） 升0.8%。另外，招行 （03968） 升近2%，交行 （03328） 升近1%。

【10：20】中資電訊股造好，其中，聯通 （00762） 升逾3%，中移動 （00941） 升逾1%，中電信 （00728） 升逾2%。

【10：16】恒指最新再升百點，報17724點，科指升1%，報3962點。

【10：16】【日本核廢水】日本8.24起排核廢水　敘福樓、嚐高美集團股價未受影響　每百日圓兌港元處5.36算

【10：09】港交所 （00388） 續軟，跌0.4%低見279.2元。

【09：59】【業績｜物管】中海物業升近5%　上半年多賺39%　派息增近38%至5.5仙

【09：58】奧園健康 （03662） 預期中期純利升不少於30%，股價造好升逾24%，高見0.74元。

【09：53】恒指最新轉跌17點，報17606點，科指升近0.1%，報3926點。

【09：50】東方甄選 （01797） 據報已決定入駐淘寶直播，目前正組建淘寶直播相關團隊，且已經初步找好商品供應商，最快將在本月底開播。東方甄選股價再升逾4%，高見40元。

【09：48】根據聯交所資料顯示，David Webb上周二（15日）減持佐丹奴 （00709） 98萬股，套現315.2萬元，佐丹奴股價今早逆市跌一成，低見2.91元。

【09：44】大市升勢回順，最新升約57點，報17680點。科指升0.9%，報3956點。

【09：39】美團 （03690） 早段升1%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%。

【09：34】香港科技探索 （01137） 開市後跌幅擴大至一成，破底低見3.69元。

【09：30】港股開市後升逾百點，恒指報17790點，升167點，科指升1.8%，報3994點。

【09：27】思摩爾 （06969） 上半年純利按年跌48.2%至7.2億元人民幣，派中期息5港仙，按年跌50%。思摩爾股價績後靠穩，高開0.1%。

【業績︱電子煙】思摩爾上半年少賺48.2%　中期息削一半至5仙

【09：26】百度 （09888） 績前向上，股價今早高開逾1%。

【09：25】澳博 （00880） 半年虧損收窄，股價績後高開逾1%。

【業績｜濠賭股】澳博上半年虧損收窄至12.6億元　不派中期息

【09：23】HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 發盈警，股價低開近3%。香港科技探索預期上半年將錄得未經審核盈利介乎4500萬至5000萬元，按年減少60.9%至65.8%。

【HKTVmall母企】香港科技探索發盈警、料上半年盈利減少逾六成　超市行業復甦速度遜預期

【09：21】小鵬汽車 （09868） 、恒大汽車 （00708） 升逾6%，東方甄選 （01797） 再升3%，ATM升0.1%至0.8%，恒指高開18點，開報17641點，科指升0.8%，報3956點。

【09：13】期指開報17640點，升24點。

【09：08】【業績｜水泥股】海螺水泥上半年盈利跌32%　總收入升16%　不派息

【08：47】百度 （09888） 、快手 （01024） 、安踏 （02020） 、吉利 （00175） 等今日公布業績。

【08：44】恒指黑期升約52點，報17661點，道指期貨跌41點，報34483點。

【08：20】【業績︱生科股】歌禮製藥中期虧損按年減少81%　收入增長近22%

【08：07】【業績｜平保系】陸金所控股上半年少賺八成　派息0.078美元

【07：45】【Morning精點】洪灝：中國私人槓桿與30年前日本相當︱中國LPR減息遜預期、反映甚麼？

【07：45】港股ADR收報17710點，升87點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報59.18元，較港收市價高0.68元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報319.65元，較港收市價高1.65元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.78元，較港收市價1.08元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，美股個別發展，道指曾跌252點，其後跌幅反覆收窄，道指最終跌36點，報34463點；標指升30點，報4399點；納指升206點，報13497點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】離岸人民幣7小時反擊戰　7.33衝上7.27　夜期收市升64點（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

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