▲ 【美股焦點】標普也下調美國數間銀行評級 高息賬戶成禍根

在評級機構穆迪下調美國多家銀行評級的兩周後，標普也下調幾家銀行的評級並調低展望，理由是一些類似的多重壓力使銀行的日子變得艱難。

標普周一在一份聲明中表示，將KeyCorp、Comerica Inc.、Valley National Bancorp、 UMUMB Financial Corp.和Associated Banc-Corp的評級下調一級，並指出利率上升和存款變動影響整個行業。同時，該行還將River City Bank和S&T Bank的展望下調至負面，並表示對Zions Bancorp覆核後仍為負面。

標普解釋指，許多儲戶將資金轉移到高息賬戶，增加了銀行的融資成本。存款的減少壓縮了許多銀行的流動性，佔其流動性很大一部分的證券價值也下降了。

另一評級機構穆迪本月早些時候下調美國10家銀行的信用評級，並警告稱，可能會下調其他銀行的信用評級。

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編輯：姚卓然