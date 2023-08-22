財政貨幣政策組合搭配發力

當前全球經濟局勢複雜多變，從預期到行動、從供給到需求、從微觀到宏觀，矛盾交織，不確定性廣泛存在。如此背景之下，政策搭配的精細安排與精准發力尤為重要。實證結果顯示，財政貨幣政策的合理組合能夠積極提振家庭部門的消費支出。從財政角度看，當通脹處於可控狀態時，財政赤字上升將有助於消費復蘇；從貨幣角度看，雖然外生衝擊後寬鬆貨幣政策效果有所下降，但結構性金融支援政策對低收入家庭部門的消費支出影響仍然顯著。結合實證模型與中國現實，我們認為，以「寬財政、穩貨幣、重結構、強目標」為主線的政策搭配，有望發揮支持消費內生復蘇的積極作用。首先，合理提升財政赤字對提振家庭部門消費支出具有重要意義；其次，在貨幣政策基調穩健、堅決不搞「大水漫灌」的基礎上，繼續強化貨幣政策的結構性功能作用凸顯，尤其是通過貨幣政策工具創新配合財政定向支持中低收入家庭部門消費支出；最後，強化對於通脹目標、匯率目標以及經濟增長目標等的預期引導，將有助於優化政策搭配的長期效能。

結合財政、貨幣政策對居民部門消費行為影響的實證經驗與中國經濟的實際情況，我們認為進一步保持或提升財政赤字水準，同時強化貨幣政策對通脹的前瞻指引以及提升貨幣政策支持的定向性，能夠對居民消費行為改善帶來更多的有效支持。過去三年，新冠疫情衝擊對中國家庭部門的可支配收入增速帶來了顯著影響。相比疫情前（2019年），中國家庭部門的可支配收入已由8-8.5%的同比增速水準回落至2023年的6.5%上下。考慮到當前的通脹環境以及居民消費仍在修復，政府繼續維持或進一步提升的財政赤字率水準，通過收入端或者支出端的方式繼續支援家庭部門消費支出具有長期必要性。貨幣政策方面，正如模型所示，面對疫情及全球地緣等外生衝擊，全面寬鬆貨幣政策對提振新興市場國家消費傾向的實際作用弱化，這也恰好解釋了近兩年來中國貨幣供應量M2總體保持充裕但狹義貨幣M1低迷的局面。在這種情況下，維持穩健貨幣政策在實證上具有合理性，但中國貨幣政策在結構上仍有進一步優化的空間。比如，是否可以通過貨幣政策工具創新結合財政進一步降低中低收入家庭部門耐用品消費成本。此外，儘管財政赤字可能會長期顯著抬升通脹水準並帶來貨幣貶值壓力，但貨幣政策如果能夠強化對通脹目標的指引（如參考歐美央行的通脹目標制或價格目標制），則將有利於長期實現較穩定的通脹環境。此外，相比開放經濟體，中國的資本帳戶受到較嚴格的管制，也會弱化財政赤字與通脹的正相關性，為中國進一步合理提升財政赤字提供了一定空間。

責任編輯︰梁浩碩