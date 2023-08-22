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【業績︱生科股】歌禮製藥中期虧損按年減少81%　收入增長近22%

股市 08:20 2023/08/22

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【業績】歌禮製藥中期虧損按年減少81%　收入增長近22%

歌禮製藥 （01672） 公布中期業績。歌禮製藥半年公司權益擁有人應佔虧損為1655.9萬元（人民幣，下同），按年縮窄81.2%，每股虧損1.52分，不派息。

期內，總收入按年增長21.7%至4650.6萬元。其中利托那韋收入為4416.7萬元，按年增62.9倍，HCV產品收入233.9萬元，跌48.4%。另外，期內未有推廣服務收入。受惠收入增加，加上生產成本控制改善，毛利增加58.5%至3862萬元，

歌禮製藥表示，集團已設立12項關鍵臨床階段資產專注於病毒性疾病、非酒精性脂肪性肝炎╱PBC及腫瘤的全面管線。下半年的策略及展望為加快ASC41（THRβ）治療NASH的II期臨床試驗；完成120例ASC40 （FASN） rGBM患者入組；完成ASC42治療PBC的II期臨床試驗；加快全球首創或同類最佳候選藥物的自主研發，增強集團的全球競爭力；及探索各種臨床階段資產的對外授權機會。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 歌禮製藥－B（01672）
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