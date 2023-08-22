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【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市　預計為今年來規模最大IPO

股市 08:04 2023/08/22

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【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市　預計為今年來規模最大IPO

軟銀集團旗下芯片設計公司Arm已提交美國IPO申請，預計為今年來規模最大IPO，Arm預計將在納斯達克上市，股票代號為「ARM」，巴克萊銀行、高盛、摩通和瑞穗牽頭。

此前報道指，Arm目標通過IPO集資80億至100億美元，但因軟銀已從旗下願景基金手中收購其未直接擁有的Arm 25%的股份，因此現在預計籌集的資金會減少。據報道，Arm計劃9月首周進行路演，並在其後一周定價，預計其估值為600億至700億美元。

上財年收入按年跌1%　上季跌2.5%

根據文件顯示，受累全球智能手機出貨量下跌影響，Arm上財年收入按年跌1%至26.8億美元。截至6月30日止季度，銷售額跌2.5%至6.75億美元。上財年，逾260公司使用基於Arm的芯片，其中包括亞馬遜、Alphabet、高通等。

Arm擁有或共同擁有6800項已授權專利，並有約2700項正申請中的專利。

Arm於1990年成立，是 Acorn Computers、Apple（美︰AAPL）（當時稱為Apple Computer）和VLSI Technology的合資企業。公司於1998在倫敦證券交易所及納斯達克上市，至2016年軟銀以320億美元將其私有化。

軟銀此前曾試圖以400億美元價格將Arm出售給英偉達Nvidia（美：NVDA），惟交易遭監管機構及Arm自身客戶反對，英偉達去年最終放棄收購，隨後軟銀開始其IPO計劃。

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【新股IPO】Arm據報上財年收入下跌1%、受累手機出貨量下滑　傳即將公開美招股文件

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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