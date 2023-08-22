▲ 【業績｜平保系】陸金所控股上半年少賺八成 派息0.078美元

平保 （02318） 旗下的金融科技企業陸金所控股 （06623） 上半年總收入按年減少40.7%至193.5億元（人民幣‧下周），淨利潤減少80%至16.4億元。公司派發中期息0.078美元。

期內，公司貸款餘額為4,264億元，按年減少35.5%。新增貸款總規模由去年上半年的2,937億元減至今年上半年的1,105億元。截至6月30日，公司的消費金融貸款餘額為328億元。公司新的消費金融貸款總額為318億元。

上半年，公司淨利息收入按年減少32.8%至67.2億元，主要由於新貸款銷售額及費率減少，部分被消費金融業務的淨利息收入增加所抵銷。

單計第二季，公司總收入為92.7億元，按年下降39.4%。淨利息收入按年跌32.8%至33.7億元。利潤跌65.8%至10億元。

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編輯：姚卓然