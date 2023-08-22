  • 30°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜平保系】陸金所控股上半年少賺八成　派息0.078美元

股市 08:07 2023/08/22

分享：

分享：

【業績｜平保系】陸金所控股上半年少賺八成　派息0.078美元

平保 （02318） 旗下的金融科技企業陸金所控股 （06623） 上半年總收入按年減少40.7%至193.5億元（人民幣‧下周），淨利潤減少80%至16.4億元。公司派發中期息0.078美元。

期內，公司貸款餘額為4,264億元，按年減少35.5%。新增貸款總規模由去年上半年的2,937億元減至今年上半年的1,105億元。截至6月30日，公司的消費金融貸款餘額為328億元。公司新的消費金融貸款總額為318億元。

上半年，公司淨利息收入按年減少32.8%至67.2億元，主要由於新貸款銷售額及費率減少，部分被消費金融業務的淨利息收入增加所抵銷。

單計第二季，公司總收入為92.7億元，按年下降39.4%。淨利息收入按年跌32.8%至33.7億元。利潤跌65.8%至10億元。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

相關文章：

【業績｜平保系】陸金所控股首季淨利潤大跌86%　CEO趙容奭：公司U型復甦逐漸成形　股價反升近1%　

【新股IPO】陸金所控股6623首掛收報34.75元　全日升4%　較美股收市價高10%

【信託危機】中港保險股捱沽　里昂：中融信託逾期兌付掀市場憂保險股資產風險

編輯：姚卓然

 

陸控（06623） 港股 金融 Fintech 陸金所
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

財政貨幣政策組合搭配發力

下一篇文章

【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市　預計為今年來規模最大IPO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款