【恒大危機】恒大發布內控評估結果　稱已實行建議的糾正措施、無存在重大缺陷

▲ 【恒大危機】恒大發布內控評估結果 稱已實行建議的糾正措施

中國恒大 （03333） 因應額外復牌指引要求，發布內控評估及對前任審計師提出的某些問題檢討的主要結果，當中涉及銷售及應收賬管理、質押擔保事件的內部監控問題、潛在表外負債等。

在銷售及應收賬管理方面，恒大稱，商業集團已建立欠費租金台賬，包括客戶欠費金額、租金催繳函發送記錄及溝通的記錄。該集團亦已制定《恒大集團非地產項目投資管理制度》，規定非地產項目對外投資等均需經投資直管副總裁審核後，報董事會審批。

恒大指，已分別實行羅申美的內控評估及國富浩華的檢討中，提供所有建議的糾正措施，並於今年7月至8月中旬提升內控體系及流程，國富浩華亦已就其檢討進行跟進審閱並完成整改。截至內控評估報告日期，恒大完成執行糾正措施後，並無跡象顯示內控評估所涉及集團成員公司內控體系及流程存在任何重大缺陷。

恒大將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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編輯：袁諾曦