▲ 【業績︱電子煙】思摩爾上半年少賺48.2% 中期息削一半至5仙

思摩爾 （06969） 上半年純利按年跌48.2%至7.2億元（人民幣，下同），經調整後淨利跌47.2%至7.6億元。思摩爾擬派中期息5港仙，按年跌50%。

期內，收入按年跌9.4%至51.2億元，其中，面向企業客戶銷售收入較去年同期下降12.2%，在總收入佔比從去年同期90.1%下降至87.3%。

按地區劃分，歐洲及其他國家和地區收入按年升32.2%至21.8億元，香港的收入升62.1%至20.6億元，惟中國內地的收入跌81.5%至3.9億元，美國亦跌19.3%。

毛利率大跌11.7個百分點至36.2%，主因毛利率相對較高的中國大陸市場收入下降，以及來自於較低毛利率的一次性電子霧化產品收入有較 大的增長

期內，集團繼續增加在霧化醫療領域的投入，專注為患者提供藥械合一的呼吸系統相關疾病解決方案。今年上半年各產品開發項目正按計劃有序推進。

上半年研究開發支出總額為6.1億元，較上年同期增長1.8%，佔收入12%。

展望未來，集團將在核心領域陸續推出具有差異化的新品，繼續拓展霧化科技的應用領域。

相關文章：

【思摩爾6969】思摩爾挫2%創九個月低 發盈警、料中期經調整淨利跌最多48%

【業績︱電子煙】思摩爾去年少賺近53% 末期息削逾一半至8仙

編輯：袁諾曦