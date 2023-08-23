【可持續發展】企業借助5G網絡 　平衡數碼轉型與碳排放

作為國際金融中心，本港政府大舉發展綠色數碼金融，致力打造香港成為綠色城市。為實現可持續發展目標，各界企業亦應積極承擔責任。然而，本港最近一項調查指出，66％的本地企業尚未進行碳排放核算和定期評估其溫室氣體排放量。



另一方面，快速的數碼轉型增加了對網絡數據的需求，無可避免地提高了碳排放量。以最近大熱的ChatGPT為例，生成式人工智能模型的興起大大增加了對網絡連接的需求，難免對可持續發展帶來新挑戰。

工業級5G網絡 加快綠色城市建設

穩定、快速、及低時延的5G網絡乃人工智能、雲端和物聯網等新興科技發展的基石，但同時，對可持續發展亦扮演着不可或缺的角色。透過工業級5G網絡，電訊業者可協助企業安裝物聯網連接的感應器，從而監測機構內的能源和用水量消耗。隨後，收集的數據將驅動人工智能整合分析，以機器學習能力制定策略並自動優化系統運作，從而減少廢物、以及能源和用水量消耗。利用這些資料，企業可以改善其基礎設施，以實現可持續的營運能力，達到長遠的減碳目標。

以製造業為例，工廠可善用物聯網連接的感應器識別低效率和低效能的設備及運作，從而實現更好的資源管理和減少碳排放。譬如，電訊企業Vodafone Business在全球共安裝了1.23億個熱像儀和物流管理等物聯網連接裝置，當中超過54％能直接助客戶減少碳排放。此外，電訊業還可以提供基於雲端的解決方案，以幫助企業更有效地管理數據並降低能源消耗。

實現碳中和 港企推動未算積極

中國企業通過採用新技術和流程，領先實現可持續發展目標。根據Vodafone Business 的《Fit for the Future APAC》報告，近三分之一（73％）的中國企業認為可持續發展是其重要戰略目標，超過亞太地區（70％）和全球（60％）平均水平。

本港企業可參考內地的做法，充分利用5G及物聯網的潛力，打造綠色城市。值得關注的是，本港大多數企業尚未完全把實現碳中和的目標納入考慮範圍（以上述調查為例）。除了不同界別的私營企業，公共行政機構，無論是發電廠、供水或交通及運輸部門均應在數碼轉型的過程中採用可持續的電訊解決方案，善用物聯網及人工智能帶來的自動化優勢，攜手引領香港打造綠色未來。