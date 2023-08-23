  • 30°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】企業借助5G網絡 　平衡數碼轉型與碳排放

科技 09:00 2023/08/23

分享：

分享：

作為國際金融中心，本港政府大舉發展綠色數碼金融，致力打造香港成為綠色城市。為實現可持續發展目標，各界企業亦應積極承擔責任。然而，本港最近一項調查指出，66％的本地企業尚未進行碳排放核算和定期評估其溫室氣體排放量。

另一方面，快速的數碼轉型增加了對網絡數據的需求，無可避免地提高了碳排放量。以最近大熱的ChatGPT為例，生成式人工智能模型的興起大大增加了對網絡連接的需求，難免對可持續發展帶來新挑戰。

工業級5G網絡  加快綠色城市建設
穩定、快速、及低時延的5G網絡乃人工智能、雲端和物聯網等新興科技發展的基石，但同時，對可持續發展亦扮演着不可或缺的角色。透過工業級5G網絡，電訊業者可協助企業安裝物聯網連接的感應器，從而監測機構內的能源和用水量消耗。隨後，收集的數據將驅動人工智能整合分析，以機器學習能力制定策略並自動優化系統運作，從而減少廢物、以及能源和用水量消耗。利用這些資料，企業可以改善其基礎設施，以實現可持續的營運能力，達到長遠的減碳目標。

以製造業為例，工廠可善用物聯網連接的感應器識別低效率和低效能的設備及運作，從而實現更好的資源管理和減少碳排放。譬如，電訊企業Vodafone Business在全球共安裝了1.23億個熱像儀和物流管理等物聯網連接裝置，當中超過54％能直接助客戶減少碳排放。此外，電訊業還可以提供基於雲端的解決方案，以幫助企業更有效地管理數據並降低能源消耗。

實現碳中和   港企推動未算積極
中國企業通過採用新技術和流程，領先實現可持續發展目標。根據Vodafone Business 的《Fit for the Future APAC》報告，近三分之一（73％）的中國企業認為可持續發展是其重要戰略目標，超過亞太地區（70％）和全球（60％）平均水平。

本港企業可參考內地的做法，充分利用5G及物聯網的潛力，打造綠色城市。值得關注的是，本港大多數企業尚未完全把實現碳中和的目標納入考慮範圍（以上述調查為例）。除了不同界別的私營企業，公共行政機構，無論是發電廠、供水或交通及運輸部門均應在數碼轉型的過程中採用可持續的電訊解決方案，善用物聯網及人工智能帶來的自動化優勢，攜手引領香港打造綠色未來。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 郭秀閒 Vodafone Business 高級副總裁及北亞地區負責人

欄名 : Smart World

相關文章

【無線安全攝影機】Arlo Pro 5 2K攻港　電池續航力增30%
2023/07/18
【無線安全攝影機】Arlo Pro 5 2K攻港　電池續航力增30%
【5G研發】法國啟動「未來網絡」研究計劃　擬未來推「法國6G」平台
2023/07/11
【5G研發】法國啟動「未來網絡」研究計劃　擬未來推「法國6G」平台
【5G技術】華為孟晚舟：5G投入商業應用比預期困難
2023/06/29
【5G技術】華為孟晚舟：5G投入商業應用比預期困難
【5G技術】美航班面臨5G期限　或導致班機延誤及取消
2023/06/26
【5G技術】美航班面臨5G期限　或導致班機延誤及取消

你可能感興趣

【無線安全攝影機】Arlo Pro 5 2K攻港　電池續航力增30%
17:08 2023/07/18
【無線安全攝影機】Arlo Pro 5 2K攻港　電池續航力增30%
【5G研發】法國啟動「未來網絡」研究計劃　擬未來推「法國6G」平台
16:30 2023/07/11
【5G研發】法國啟動「未來網絡」研究計劃　擬未來推「法國6G」平台
【5G技術】華為孟晚舟：5G投入商業應用比預期困難
16:02 2023/06/29
【5G技術】華為孟晚舟：5G投入商業應用比預期困難

最新專欄文章 更多

【人工智能】簡化會計流程　利吸納及管理人才
2023/08/22
【人工智能】簡化會計流程　利吸納及管理人才
【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？
2023/07/18
【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？
【數碼轉型】金融機構需創造新體驗　消費者希望有提醒功能
2023/07/10
【數碼轉型】金融機構需創造新體驗　消費者希望有提醒功能
【供應鏈】數碼供應鏈四大新趨勢　不可忽視
2023/06/12
【供應鏈】數碼供應鏈四大新趨勢　不可忽視
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？
2023/05/30
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？
國際金融中心 數碼轉型 可持續發展 雲端 電訊 人工智能 機器學習 雲端 5G
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

何謂「黑科技」？
何謂「黑科技」？
【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化
【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款