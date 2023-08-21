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【美股焦點】大摩Wilson再度看淡美股　高盛唱反調指看好後市

股市 21:48 2023/08/21

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美股近期走勢反覆，華爾街大行的看法亦有所改變，開始睇淡美股和美國經濟前景，一直唱淡股市的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson稱，股票投資者現時對於軟着陸變得過於樂觀，當投資者開始質疑經濟韌性的可持續性，市場情緒可能會進一步減弱。

Michael Wilson指，通脹降溫削弱了美國企業提高價格的能力，而且消費者需求如果下降，情況在年內有機會變得更差。坦言對於美國經濟軟着陸和相關定價能力能否反彈仍是未知之數。

他指出，如果基本面如預期般惡化，市場的避險氛圍可能會持續到秋冬季節，當投資者開始質疑經濟韌性的可持續性，市場情緒可能會進一步減弱。

但高盛卻持相反立場，指經濟如維持在軟着陸路徑上，投資者有空間進一步增加持倉，並直言美股近日跌勢是短暫的，如市場環境繼續改善，對冲基金、互惠基金和散戶都會看好對後市的押注。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟衰退 經濟 股票 互惠基金 美國 通脹
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