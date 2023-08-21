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【業績｜濠賭股】澳博上半年虧損收窄至12.6億元　不派中期息

股市 21:43 2023/08/21

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【業績｜濠賭股】澳博上半年虧損收窄至12.6億元　不派中期息

澳博 （00880） 上半年經調整EBITDA錄得4.6億元，去年同期為蝕11.8億元，公司擁有人應佔虧損則收窄54.1%至12.6億元。澳博不派中期息。

期內，總淨收益按年升1.3倍至93.6億元，其中，博彩淨收益升1.3倍至86.95億元，主要受惠於非轉碼收益及電子遊戲收益增加。

上半年上葡京的毛收益為14.3億元，經調整物業EBITDA為負2.9億元，較去年同期的負4.8億元收窄。新葡京的毛收益為24億元，經整物業EBITDA為4.7億元，去年同期為負3.7億元。

另外，上葡京綜合度假村及新葡京酒店的入住率均已升至逾8成以上。上葡京綜合度假村的入住率為83.9%，每日平均房租按年升47.8%至1360元。而新葡京酒店入住率為87.8%，每日平均房租升59.6%至1026元。

截至6月底止，集團錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為49.59億元，債項則為285.35億元。

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編輯：袁諾曦

澳博控股（00880） 港股 博彩 EBITDA
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