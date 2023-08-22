【美食博覽】疫後美食博覽銷售平手去年　展商：消費者變謹慎

由香港貿發局主辦的美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽昨日結束，局方表示吸引近48萬公眾人次入場。今年是防疫政策解封後首次舉辦的美食博覽，人流雖然暢旺，但有展商仍指不及去年，認為港人北上外遊潮流依然對零售有不少影響。有老手展商指僅比去年平手收場，亦有新手參展商指銷售成績比疫情期間的其他購物節好幾倍。但展商普遍指消費者變謹慎，消費券效應亦已耗盡。

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今屆美食博覽是貿發局首項於防疫措施全面撤銷後，全面開放飲食的大型美食博覽，貿發局副總裁張淑芬表示今屆美食博覽氣氛熱鬧，人流暢旺，凸顯市民對美食的熱烈追捧及殷切需求。入場消費的陳氏夫婦表示，5天展期已入場3次，花了近4,000元購買食品；市民李太表示消費了千多元。他們均表示貨品較坊間便宜和多選擇，是消費的原因。

新手參展商指銷售成績理想

湯品專門店原味家作首次參加美食博覽，原味家作有限公司董事黃瑞顯表示，去年認為品牌應進一步推廣品牌，故在疫情期間首次參加工展會購物節和冬季購物節，他指兩次參展的成績不俗。這次美食博覽更比之前兩次參展有數倍的銷量成績，人均消費也比之前好，或與重新提供熟食和試食，市民在場內走累了也會想買飲料，變相有利該品牌飲品的銷量。

港人北上及外遊影響香港零售及食令市道，成為近期熱話，但他指客路不太一樣，美食展只有幾天，且香港品牌的信心和品質也有保證，有一定吸引力，他相信之後仍會繼續參展。

▲ 原味家作有限公司董事黃瑞顯表示，品牌是首次參加美食博覽，成績比預期中好，不少人都是買即食湯包和涼茶。

老手展商指僅比去年平手收場

但不是每一家都好銷情。疫情期間也有參展的大班月餅母企鴻和集團，市場部經理張寶雲表示今年人流比去年稍遜，並指生意額只比去年好一點，她認為通關的幫助不似預期，來自內地的消費者沒有那麼多，基本上都是港人在消費。由於即將到中秋的月餅檔期，她指品牌的優惠比較多，因此月餅的銷情不錯，並指月餅一直都有捧場客，也有不少企業客的定單，因此不太受港人北上消費問題影響，但坦言消費者明顯比較審慎，消費不及過往豪爽。

▲ 鴻和集團市場部經理張寶雲表示，生意額只比去年好一點，通關的幫助不如大家預期的有用，反而港人北上的影響更大。

代理泰國和韓國等地零食的高格行，其銷售及宣傳部助理經理易淑嫻表示，今年的人流明顯較去年疫情時少，雖然去年美食博覽還未開放試食，但由於疫下未通關，大家只能留港消費，因此生意反而不差。今年則因為港人北上消費而明顯少了人流，就算來了也只是試吃就走，就算有消費也只是一包兩包，並沒有大筆消費。加上不見有內地旅客消費之下，預期生意額不及去年。

▲ 高格行銷售及宣傳部助理經理易淑嫻表示，入場人士都是試吃為多，消費額也比較少。

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本報記者：李智賢

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