【人工智能】簡化會計流程　利吸納及管理人才

近年各國紛紛推出優才計劃，招攬全球各地專業人才，加上港人越發重視工作與生活之間的平衡，導致本港各行各業均出現人手短缺情況，會計及金融行業亦不例外。

業界向來工時長，早有員工流失率高、人手不足等問題，近期情況更加劇嚴重，其影響不容忽視。香港上市公司審核師協會調查發現，逾30%會計師行人手短缺達20%。為此，業界人士呼籲各會計師事務所審視員工薪酬待遇，以吸引人才。薪酬福利固然重要，但企業若能善用科技（包括人工智能及機器學習），將會計流程自動化，定能進一步留住人才，為企業創造更高價值。

99%受訪者：科技有助吸人才

現時利用科技管理人才乃大勢所趨，面對持續變化的經濟環境及日益激烈的市場競爭，企業需時刻留意最新科技趨勢，以維持在行內的競爭力並留住財務人才。以下是三個應留意的趨勢：

了解員工需要是留住人才的一大要訣。如今，許多員工希望專注於更有意義的工作。早前我們訪問了全球260名財務總監，雖然只有近一半（48%）的財務總監計劃投資科技來簡化財務工作，但在認為科技應是優先事項的財務總監當中，幾乎所有受訪者（99%）均認同科技對吸引及留住員工相當重要。科技能將繁瑣、重覆性高的財務流程自動化，並將人手重新分配至更能為企業增值的工作，提高生產力。

零日結算需求 加快會計界變革

以往編製財務報表需要大量人力及時間，冗長的工作不僅消耗資源，還會降低數據分析的速度，導致決策者無法獲取即時的分析。市場環境瞬息萬變，「零日結算」成為會計期望達至的最終目標。要實現「零日結算」，需要循序漸進逐步改善財務流程，首先將日常流程自動化，再運用人工智能及機器學習幫助提高賬單的準確率，並實現完全自動化的現金流，讓員工的價值體現於數據分析及咨詢等範疇，提升工作效率及其歸屬感。

會計能為企業創造價值

科技將不斷提高會計團隊提供實時見解及數據分析的效率，包括呈現企業營運和決策帶來的財政影響、識別潛在危機及不足、評估重新定位投資的機遇，以及改善企業表現。財務轉型下，會計得以專注於數據分析，為企業各種決策提供見解（例如ESG投資決策），協助制訂業務規劃，推動業務發展。

以上三個趨勢有助企業重新審視財務的價值，制訂更符合員工需求的人才策略。在各地紛紛「搶人才」之際，如何留住財務人才亦是相應的挑戰。當傳統人力資源管理模式已達瓶頸，科技助會計業界突破固有管理模式，扭轉外界對行業工作重複、欠靈活性等刻板印象，邁向高效管理人才之路。