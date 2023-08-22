  • 30°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】簡化會計流程　利吸納及管理人才

科技 09:00 2023/08/22

分享：

分享：

近年各國紛紛推出優才計劃，招攬全球各地專業人才，加上港人越發重視工作與生活之間的平衡，導致本港各行各業均出現人手短缺情況，會計及金融行業亦不例外。

業界向來工時長，早有員工流失率高、人手不足等問題，近期情況更加劇嚴重，其影響不容忽視。香港上市公司審核師協會調查發現，逾30%會計師行人手短缺達20%。為此，業界人士呼籲各會計師事務所審視員工薪酬待遇，以吸引人才。薪酬福利固然重要，但企業若能善用科技（包括人工智能及機器學習），將會計流程自動化，定能進一步留住人才，為企業創造更高價值。

99%受訪者：科技有助吸人才
現時利用科技管理人才乃大勢所趨，面對持續變化的經濟環境及日益激烈的市場競爭，企業需時刻留意最新科技趨勢，以維持在行內的競爭力並留住財務人才。以下是三個應留意的趨勢：

了解員工需要是留住人才的一大要訣。如今，許多員工希望專注於更有意義的工作。早前我們訪問了全球260名財務總監，雖然只有近一半（48%）的財務總監計劃投資科技來簡化財務工作，但在認為科技應是優先事項的財務總監當中，幾乎所有受訪者（99%）均認同科技對吸引及留住員工相當重要。科技能將繁瑣、重覆性高的財務流程自動化，並將人手重新分配至更能為企業增值的工作，提高生產力。

零日結算需求  加快會計界變革
以往編製財務報表需要大量人力及時間，冗長的工作不僅消耗資源，還會降低數據分析的速度，導致決策者無法獲取即時的分析。市場環境瞬息萬變，「零日結算」成為會計期望達至的最終目標。要實現「零日結算」，需要循序漸進逐步改善財務流程，首先將日常流程自動化，再運用人工智能及機器學習幫助提高賬單的準確率，並實現完全自動化的現金流，讓員工的價值體現於數據分析及咨詢等範疇，提升工作效率及其歸屬感。

會計能為企業創造價值
科技將不斷提高會計團隊提供實時見解及數據分析的效率，包括呈現企業營運和決策帶來的財政影響、識別潛在危機及不足、評估重新定位投資的機遇，以及改善企業表現。財務轉型下，會計得以專注於數據分析，為企業各種決策提供見解（例如ESG投資決策），協助制訂業務規劃，推動業務發展。

以上三個趨勢有助企業重新審視財務的價值，制訂更符合員工需求的人才策略。在各地紛紛「搶人才」之際，如何留住財務人才亦是相應的挑戰。當傳統人力資源管理模式已達瓶頸，科技助會計業界突破固有管理模式，扭轉外界對行業工作重複、欠靈活性等刻板印象，邁向高效管理人才之路。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 湛致遠 Workday大中華區總經理

欄名 : Smart World

最新專欄文章 更多

【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？
2023/07/18
【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？
【數碼轉型】金融機構需創造新體驗　消費者希望有提醒功能
2023/07/10
【數碼轉型】金融機構需創造新體驗　消費者希望有提醒功能
【供應鏈】數碼供應鏈四大新趨勢　不可忽視
2023/06/12
【供應鏈】數碼供應鏈四大新趨勢　不可忽視
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？
2023/05/30
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？
【自動駕駛】如何以數據開拓自動駕駛汽車的未來？
2023/04/11
【自動駕駛】如何以數據開拓自動駕駛汽車的未來？
科技產品 職場文化 數碼轉型 ESG 會計師行 人工智能 機器學習 薪酬待遇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化
【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款