▲ 【投行重組】高盛評估出售部分面向高淨值客戶的財富業務可能性 以專注服務超高淨值客戶

高盛（美：GS）周一表示，隨集團將業務重點轉向超高淨值客戶，正考慮出售部分面向高淨值客戶的財富業務，目前該行正在評估其名為「個人財務管理」的註冊投資顧問部門的替代方案，有關部門管理約290億美元資產。

高盛替超高淨值客戶管理約1萬億美元資產

高盛於2019年斥資7.5億美元收購前身為United Capital Financial Partners的註冊投資顧問公司，當時基金管理約250億美元。高盛冀透過收購，擴大超高淨值客戶基礎，但有關部門僅佔該行財富管理業務的一小部分。現時高盛私人財富部門替超高淨值客戶管理約1萬億美元資產。

高盛上季純利按年大跌60%，主要受到消費者業務及房地產投資減值拖累，行政總裁所羅門（David Solomon）因此備受壓力，冀透過縮減消費者業務部門規模，或出售業務，以推升盈利。

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編輯：陳韻妍