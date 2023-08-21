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【投行重組】高盛評估出售部分面向高淨值客戶的財富業務可能性　以專注服務超高淨值客戶

股市 21:10 2023/08/21

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【投行重組】高盛評估出售部分面向高淨值客戶的財富業務可能性　以專注服務超高淨值客戶

高盛（美：GS）周一表示，隨集團將業務重點轉向超高淨值客戶，正考慮出售部分面向高淨值客戶的財富業務，目前該行正在評估其名為「個人財務管理」的註冊投資顧問部門的替代方案，有關部門管理約290億美元資產。

高盛替超高淨值客戶管理約1萬億美元資產

高盛於2019年斥資7.5億美元收購前身為United Capital Financial Partners的註冊投資顧問公司，當時基金管理約250億美元。高盛冀透過收購，擴大超高淨值客戶基礎，但有關部門僅佔該行財富管理業務的一小部分。現時高盛私人財富部門替超高淨值客戶管理約1萬億美元資產。

高盛上季純利按年大跌60%，主要受到消費者業務及房地產投資減值拖累，行政總裁所羅門（David Solomon）因此備受壓力，冀透過縮減消費者業務部門規模，或出售業務，以推升盈利。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

相關文章：【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定　對美企盈利預期較市場樂觀　對美股予「增持」、新興市場為「減持」

相關文章：【投行裁員】高盛據報裁減125名董事總經理　摩通北美地區裁40名投行員工

編輯：陳韻妍

美股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 投資銀行 金融機構
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