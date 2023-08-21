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【業績｜物管股】融創服務上半年轉賺3.4億人民幣　非關聯方業務收入佔比升至94%

股市 21:01 2023/08/21

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【業績｜物管股】融創服務上半年轉賺3.4億人民幣　非關聯方業務收入佔比升至94%

融創服務 （01516） 上半年純利為3.4億元（人民幣，下同），去年同期為虧損7.5億元，主因金融資產減值淨虧損大減。期內，整體收入按年跌15%至33.96億元，但來自非關聯方業務收入按年升約13%至32億元，佔比升至約94%，去年同期的佔比為71%。

上半年物業管理服務收入約為29.24億元，較去年同期增長約8%，但其餘業務的收入均出現下跌，社區生活服務收入按年跌16.3%至2.5億元，非業主增值服務暴跌76.9%至2億元，商業運營管理服務亦跌79.7%至2234萬元。

期內，整體毛利率為25%，按年跌3.2個百分點，主因非業主增值服務毛利率的下降及期內因回款率偏低調整收入確認節奏導致的商業運營管理服 務毛利率的大幅下降。非業主增值服務跌10.6個百分點至15.7%，商業運營管理服務亦大跌60.4個百分點至14.3%。

截至6月底止，集團經營活動產生的現金流淨額約為661萬元，去年同期為負10.1億元；可用資金餘額約為42.16億元。另外，關聯方貿易應收款項總額較去年底減少約1.31億元，關聯方貿易應收款項計提的減值撥備亦較去年底撥回約5600萬元。

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編輯：袁諾曦

港股 融創服務（01516）
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