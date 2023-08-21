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【業績｜物流股】圓通國際快遞半年純利按年跌12%　不派中期息　業績倒退原來有宏觀原因

股市 20:29 2023/08/21

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【業績｜物流股】圓通國際快遞半年純利按年跌12%　不派中期息　業績倒退原來有宏觀原因

圓通國際快遞 （06123） 截至6月底止半年，收益24.7億元，按年跌28.3%；股東應佔溢利1.1億元，按年跌11.9%。不派中期息。

集團期內錄得3700萬元一次收益，收益主要與OTX Logistics B.V.的一家合營企業之法院案件和解由OTX Logistics B.V.（本公司之合營企業）確認之賠償有關。不計及該一次收益影響，股東應佔純利減至約7060萬元，按年跌38.3%。純利減少主要歸因全球通脹壓力持續上升及地緣政治局勢持續緊張，為世界經濟增添不確定因素並導致全球經濟增長整體放緩，集團之收益空間也因此受擠壓，導致集團空運及海運營運之溢利減少。

空運、海運收益降　國際快遞收益增

空運分部在上半年錄得收益13.7億元，按年跌21.4%，同期海運分部收益3.2億元，按年跌69.1%，物流分部收益2738.4萬元，跌31.6%，國際快遞及包裹分部收益6.7億元，增20%。公司指，空運業務的收益及毛利減少乃由於期內客戶對空運及包機服務的需求減少。海運分部方面，由於集裝箱空間需求減少導致向客戶收取的運費減少，故毛利減少至6470萬元。國際快遞及包裹服務毛利於期內按年增加41.1%，主要由於集團提供的包裹服務增加導致。

集團指，隨着時間推移以及各主要經濟體的逐步控制與穩定，下半年全球經濟相較上半年將會改善。集團對下半年的市場仍抱有謹慎樂觀態度。預計國際物流行業將逐步擺脫疫情期間的畸形供需行情，逐步恢復至疫情前平穩，今年下半年將繼續當前的市場總體水平並隨着下半年的經濟修復有所好轉。集團會逐步將跨境電子商務物流服務向其他線路推進。依託圓通貨運在日、韓等亞洲國家的自營航空優勢、以及貨代板塊的干線資源，充分發揮資源整合與全鏈路服務能力，為跨境電子商務平台提供優質、可控、高效的物流服務。

相關文章：

【京東物流2618】京東物流上半年收入按年升逾3成　期內虧損大幅收窄

編輯：胡學能

港股 物流營運股 航空 運輸 圓通國際快遞（06123）
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