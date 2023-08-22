【HKTVmall母企】香港科技探索發盈警曾瀉17%　料上半年盈利減少逾六成

▲ 【HKTVmall母企】香港科技探索發盈警、料上半年盈利減少逾六成 超市行業復甦速度遜預期

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 發盈警，受累於電子商貿業務分部貢獻減少，新的探索項目包括Everuts及第三方物流服務等而引致的初創虧損等，預期上半年將錄得未經審核盈利介乎4500萬至5000萬元，按年減少60.9%至65.8%，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則介乎8000萬至8500萬元，按年亦倒退56.5%至59.1%。

香港科技探索周二（22日）低開2.9%報4元，開市後愈走愈低，最多跌近17%，低見3.44元，最新報3.62元，創逾3年低。

香港科技探索解釋，去年上半年訂單總商品交易額顯著增長是由於第五波疫情引發的糧油雜貨需求激增，今年上半年並無出現該情況；同時香港經濟尤其是超市行業的復甦速度遜於預期，並且旅遊限制解除後海外旅遊的顯著增加，導致今年上半年訂單總商品交易額的增長放緩；集團因而降低了直接商品銷售的毛利率，以維持線上糧油雜貨的競爭力。

HKTVmall獨立客戶數目增加10.8%至123萬名

其他拖累業績的原因包括，集團今年上半年遞延所得稅抵免確認減少，同時於其他金融資產沒有重大預期信用損失和未實現公允價值損失撥備的確認。

香港科技探索指，上半年將消費者從線下轉向線上方面取得出色表現，HKTVmall購物的獨立客戶數目約123萬名，按年增加10.8%，相信有關客戶可成為集團長期可持續增長的穩固基石，用以擴大客戶錢包於 HKTVmall的份額。

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編輯：陳韻妍