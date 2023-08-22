  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKTVmall母企】香港科技探索發盈警曾瀉17%　料上半年盈利減少逾六成

股市 10:48 2023/08/22

分享：

分享：

【HKTVmall母企】香港科技探索發盈警、料上半年盈利減少逾六成　超市行業復甦速度遜預期

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 發盈警，受累於電子商貿業務分部貢獻減少，新的探索項目包括Everuts及第三方物流服務等而引致的初創虧損等，預期上半年將錄得未經審核盈利介乎4500萬至5000萬元，按年減少60.9%至65.8%，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則介乎8000萬至8500萬元，按年亦倒退56.5%至59.1%。

香港科技探索周二（22日）低開2.9%報4元，開市後愈走愈低，最多跌近17%，低見3.44元，最新報3.62元，創逾3年低。

香港科技探索解釋，去年上半年訂單總商品交易額顯著增長是由於第五波疫情引發的糧油雜貨需求激增，今年上半年並無出現該情況；同時香港經濟尤其是超市行業的復甦速度遜於預期，並且旅遊限制解除後海外旅遊的顯著增加，導致今年上半年訂單總商品交易額的增長放緩；集團因而降低了直接商品銷售的毛利率，以維持線上糧油雜貨的競爭力。

HKTVmall獨立客戶數目增加10.8%至123萬名

其他拖累業績的原因包括，集團今年上半年遞延所得稅抵免確認減少，同時於其他金融資產沒有重大預期信用損失和未實現公允價值損失撥備的確認。

香港科技探索指，上半年將消費者從線下轉向線上方面取得出色表現，HKTVmall購物的獨立客戶數目約123萬名，按年增加10.8%，相信有關客戶可成為集團長期可持續增長的穩固基石，用以擴大客戶錢包於 HKTVmall的份額。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

相關文章：【香港科技探索】香港科技探索逆市升約2%　HKTVmall 7月GMV按年增12.2%　新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

相關文章：【HKTVmall】香港科技探索宣布億元回購計劃、看好長遠發展　股價升逾3%

編輯：陳韻妍

港股 網上購物 超市 EBITDA 盈警 香港科技探索（01137） 銷售
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【内房危機】政府也拖數？　多家民營房企據報遭地方政府拖欠至少10億人幣

下一篇文章

【佐丹奴Giordano】佐丹奴遭股評人David Webb減持　股價即插一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款