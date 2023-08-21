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【金磚四國BRIC】金磚四國之父奧尼爾：若沙特阿拉伯加入　金磚四國集團將對全球經濟產生重要影響

宏觀解讀 19:33 2023/08/21

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【金磚四國BRIC】金磚四國之父奧尼爾：若沙特阿拉伯加入　金磚四國集團將對全球經濟產生重要影響

金磚四國（BRIC）之父、著名經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）接受彭博電視訪問時指，「若要想像將一個國家加入金磚四國集團，我相信我會加入沙特阿拉伯」，而沙特阿拉伯加入後，相信金磚四國集團將在全球經濟上將產生重要影響。

沙特阿拉伯傳統上與美國關係緊密

現時已有超過20個國家正式申請加入金磚四國集團，包括沙特阿拉伯、阿聯酋、阿爾及利亞及埃及等，而確認金磚四國集團新成員的資格，將是集團本周在南非約翰內斯堡舉行的峰會的重要議程之一。

奧尼爾指，沙特阿拉伯傳統上與美國關係緊密，而且是全球最大的石油生產商，加入金磚四國集團可以增加增強其影響力。

「沙特阿拉伯加入後，第一件事會做的可能是以本土貨幣為原油定價，而非美元。」奧尼爾稱，因金磚四國集團的目標是減低對美元的倚賴，同時增加成員國貨幣支付量，長遠推出共同貨幣，來挑戰美元的地位，但金磚四國集團希望以共同貨幣取代美元的想法相當「瘋狂」。

成員國不斷增加 集團更難取得共識

奧尼爾於2001年創造了「金磚四國」這個詞語，來形容巴西、俄羅斯、印度及中國，這四個國家於2009年成立金磚四國集團，南非於2010年加入。奧尼爾表示，當成員國數目不斷增加，集團便更難取得共識。

「除了非常重大的象徵意義外，她們已很難在5個國家中達成一致，當更多國家加入後，更難以肯定會取得甚麼成果。」

相關文章：【油價走勢】沙特單方面延長減產一個月　紐約期油反彈至每桶80美元

相關文章：【大行報告】洪灝：中國私人槓桿與30年前日本相當　「需要舉國傾注全力的拐點」

編輯：陳韻妍

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