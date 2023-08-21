【宏觀術數@iM網欄】《從前的我們》 因緣散聚 術數循環

上期談宏觀術數看黃金周期，術數常會使用不同循環作為預測基礎，再配合當時其他條件例如星象、陰陽五行曆法和現實市況等去分析興衰變化。若果使用於個人命運推算則較著重兩個周期：10年和12年的循環，上周想好寫這題材後剛好看了一齣首影竟有相關，誠有趣值得一提。

《從前的我們》是美藉韓裔導演Celine Song以自身經歷編導的首部電影，並獲提名今屆柏林影展和一致好評，故事簡單明快集中於幾個主要角色，描寫感情得失間淡淡的無奈，似刻骨銘心卻又無大不了，亦藉女主角獨立自主個性及男主角傳統韓國男性又稍帶「婆媽」，隱隱帶出導演自幼移居外地，對韓國本國文化日漸疏離的感覺。故事描述男女主角從12歲青梅竹馬卻因移民分散開始，隨後12年網上重新連繫上，又再過了12年後異鄉相逢，原來各自都已走了大段人生路。戲劇沒有談及術數，男女主角都以「因緣」來解釋人與人之間的悲歡離合，今生相遇是前生積下的緣份，仿如英文片名《Past Lives》，戲內對白如「「因緣( 姻緣)」，意思是天意或是命運，刻劃人與人之間深刻的關係，今生相遇的人們，前世肯定有過糾纏。」等等都不止於單純愛情文藝電影。至於能否再結善緣，抑或緣盡於此，聚散又豈能盡如人意…。

電影固然有真實有虛構，有趣者其以12年散聚循環緣起緣滅談起，於因緣以外總又帶點命運周期。

一般命學包括紫微斗數和子平命理都是以10年為一個大限（運），用作推算十年內成敗得失。並且各自依據所用的曆法基礎去計算出生後第幾年（歲）開始起運，例如子平以太陽曆為基礎，便以出最近生日的節（氣）來計算，每3天算一年，一天4個月，故可以從一歲至十歲之間起運限。紫微斗數以陰曆為基礎，便以出生的陰曆月份和時辰，再配合年份算出五行局和起運歲數，由於五行局只有從水二局到火六局，起運歲數便只會由虛歲2歲至6歲開始，和子平互有開闔，然後每十年一個運限循環。

大運的重要性在於十年人事幾翻新，人生處境與及面對因緣際遇都會影響著之後發展。至於電影中12年一遇的循環，讀者們容易聯想到更像十二生肖（簡稱「一紀」）。例如今年兔（卯）年出生者，12年後又會遇上兔（卯），便稱作本命年。紫微斗數基本星盤有12宮，每年按太歲地支順行一宮，也就是每12年會循環到同一地支宮位。既然宮位和歲支相同，自然命局的互動有些許類同，然而天干和大限卻都以10數字作變化，交錯出不同環境變化，織出繽紛精彩人生交響曲。

術數沒有談論「因緣」，對前生後世是否能作推算亦眾說紛云，卻以固定時空後配合當時條件作出推斷，為命學基礎。實則上於宏觀世運推算也是以「時空交匯」作原則，所使用的時間間矩可以為星運交會，又或風水元運而已。

若果於年份以內再作細分推算，一年12個月份（地支）也不絕循環，例如有些人利夏天，有些人利冬天，也有些人於某於月份感特別順利或否滯都有跡可尋。

人生命理大多以出生時作為起始點和「關鍵數據」，成為推算的「基本盤」，出生一刻正是這生「因緣」開始，自然較為重要。那麼，若果新經營事業開始或重要風水改造等等，使用的關鍵時刻重要性也會如人命出生般重要，下月剛好有些特佳的玄空吉時，篇幅所限希望下期再為大家介紹，以作近期用事參考。

▲ 圖：通勝的天官賜福圖已包含12地支和星象神煞

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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