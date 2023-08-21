【電話詐騙】攔「入境處最後通知」有價？　和記推18元來電管理組合增值服務、長者免費申請

▲ 和記推18元來電管理組合增值服務 65歲可免費申請

詐騙電話日益猖狂，SUPREME、3香港母企和記電訊香港 （00215） 宣布，推出集攔截詐騙來電「防騙王」、Call Block功能的增值服務「來電管理組合」，每月月費18元。和記香港表示，若選用公司高端品牌「SUPREME」，已預設提供Call Block 服務，而398元以上月費的用戶則包括「防騙王」。

除了用高端月費預設獲取相關服務，和記香港表示，所有65歲或以上的月費用戶，可到門市申請免費來電管理組合。

和記電訊香港表示，攔截詐騙來電的「防騙王」服務，主要過濾由警方提供及和記電訊香港制訂的詐騙電話名單，於流動通訊網絡層面，自動識別並攔截詐騙來電，減低客戶遭電話滋擾及詐騙的風險，該詐騙電話名單庫會不時更新。有關服務支援所有流動裝置，客戶毋須下載任何應用程式。

「Call Block」服務則讓客戶設定黑名單、拒接停止示號來電、黑名單來電提示、來電阻截記錄場等。

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編輯：麥德銘