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親海駅II錄3撻訂　料發展商沒收逾131萬訂金

股樓投資 19:54 2023/08/21

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長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅II，於本月12日展開首輪銷售，盡推626伙標準單位，並即日全數沽清。但據成交記錄冊顯示，項目近日錄得3宗撻訂個案。以發展商各沒收樓價5%訂金計算，料共沒收逾131.7萬元。

其中2A座22樓A室，實用面積718平方呎，三房戶型，成交價1,121.6萬元，呎價15,621元。而2B座10樓G室，實用面積283平方呎1房，以425.6萬元沽出，呎價15,039元，以及2B座20樓E室，實用面積707平方呎3房，成交價1,087.8萬元，呎價15,386元。

 

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

親海駅 親海駅II 一手市場 親海駅I 長實集團（01113） 長實 油塘

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