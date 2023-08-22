親海駅II周六「曬冷」盡推特色單位　折實價約453.1萬起

長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅II今公布新價單及銷售安排，於周六再度展開銷售，盡推項目餘下的全數特色單位。長實執行董事趙國雄表示，餘下單位以「曬冷價」推出，其中28伙「雙親雙愛」複式特色單位將以坐向劃分，以四個「一口價」推出。

長實營業經理陳詠慈表示，其中Garden Villa的A1至A8室，實用面積由501至511平方呎，全部一口價以798萬元推出，呎價就介乎15,616至15,928元。而Sky Villa的A1至A8室就以828萬元推出。至於面向園景的Garden Villa B1至B8室及Sky Villa B1至B8室就分別定價858萬及898萬元。而購入上述複式戶可享車位優先認購權優惠。

陳詠慈另指，除上述28伙「雙親雙愛」複式戶，周六的銷售將涵蓋另外4伙項目高座大樓特色戶，提供一房及三房戶型，折實價453.1萬至1,292萬元，折實呎價17,562至17,994元。而3伙撻訂戶亦會於當日以原價重售。

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